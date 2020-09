Gran exhibición de JC Chávez y ‘Travieso’ Arce en su tercera pelea

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Julio César Chávez y Jorge 'Travieso' Arce demostraron esta noche que son como los buenos vinos, mejoran con el paso del tiempo, y así lo dejaron en claro en su tercera pelea desde Tijuana Baja California, en donde ambos pugilistas no se guardaron nada.



Como ya resulta característico en sus combates, ambos estetas, desde el primer asalto soltaron el brazo, buscando hacer daño severo a su rival.



A pesar de ello, sí se mostró una mayor potencia del oriundo de Los Mochis, Sinaloa, quien logró llevar al 'César del boxeo' a la esquina en varias ocasiones.







De igual forma, también predominó el 'boxeo sucio' de ambos pugilistas, quienes buscaban darse con todo, aun después de la indicación de regreso a sus esquinas. El réferi tuvo mucha labor sobre la lona.



El final del cuarto y último asalto fue la llama que encendió los ánimos de los campeones mexicanos y del público presente. Chávez y Arce soltaron lo mejor de su repertorio, y los impactos a la careta, una constante en la pelea, marcaron el final de la pelea.



Al final del combate, fue el de Ciudad Obregón el que se llevó el reconocimiento con el Cinturón Otomí del Consejo Mundial del Boxeo; sin embargo, la ceremonia no concluyó, sino hasta que llegó la promesa de un cuarto combate entre ambos.



Me quedé con la espina clavada. Otra exhibición. Para la otra chingo a mi madre si no le pego una chinga", expuso JC Chávez, reto el cual el Travieso aceptó.