Grasas buenas que sí puedes comer

Escuchar Nota

Lejos de la creencia popular,Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido,es decir, se absorben con ayuda de las grasas. Además, proporcionan energía y le dan un aspecto sano tanto a la piel como al cabello.Sin embargo, no todas las grasas tienen los mismos efectos en tu organismo. Mientras las grasas saturadas y las grasas trans aumentan el riesgo de afecciones cardiacas, existen otras que mantienen los niveles adecuados de lípidos en tu sangre cuando se consumen con moderación.Aquí te decimos cuáles son las grasas saludables que necesitas en tu dieta.De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón,reducen los niveles de colesterol LDL (malo) en la sangre, por lo que previenen enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares. También favorecen la absorción de vitamina E, cuyos efectos antioxidantes evitan padecimientos degenerativos como el Alzheimer o ciertos tipos de cáncer, asegura la Clínica Mayo.La Oficina de Suplementos Dietéticos de Estados Unidos determina que este nutriente estimula la respuesta del sistema inmunológico ante virus o bacterias, dilata los vasos sanguíneos e impide la formación excesiva de coágulos.Algunos alimentos ricos en grasas monoinsaturadas son elseñala la Asociación Estadounidense de la Diabetes. Revisa que los frutos secos no tengan sal añadida.Foto: PixabayLa Escuela de Medicina de Harvard explica que lasayudan en la construcción de las membranas celulares, protegen los nervios, aportan energía para los movimientos musculares, fortalecen los huesos, combaten la inflamación y mejoran la salud cardiovascular, ya que disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos en el torrente sanguíneo.Asimismo, hay dos tipos de grasas poliinsaturadas que el cuerpo necesita pero no puede producir por su cuenta: los ácidos grasos Omega-3 y el Omega-6. Ambas sustancias solo se obtienen a través de la dieta.son fuentes importantes de ácidos grasos Omega-3. Debido a sus beneficios para la salud, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda dos porciones de pescado graso a la semana.Por su parte, los ácidos grasos Omega-6 se encuentran principalmente en aceites vegetales como el de canola, girasol, maíz, soya, sésamo, linaza y cártamo, indica el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Úsalos para cocinar en vez de la manteca o la mantequilla.Otros alimentos ricos en grasas poliinsaturadas son lassegún la Asociación Estadounidense de la Diabetes. Incorpóralos en tus comidas o consúmelos como snacks mientras reduces tu ingesta de botanas fritas y postres horneados.Foto: PixabayReemplaza las grasas saturadas y grasas trans con estas opciones saludables. Aunque la Asociación Estadounidense del Corazón afirma que todas las grasas aportan 9 kilocalorías por gramo, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son las únicas que tienen efectos cardioprotectores en el organismo.En comparación con las 4 kilocalorías contenidas en cada gramo de carbohidratos y proteínas, el contenido calórico de las grasas es elevado; por esta razón, se sugiere su consumo moderado dentro de una alimentación balanceada.