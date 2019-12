Greta Thunberg marchará en Madrid contra el cambio climático

Madrid.- Jóvenes procedentes de diversos lugares del mundo recorrerán este viernes las calles de Madrid en una 'Marcha por el Clima' para "plantar cara" a la emergencia climática ante la "inacción de los gobiernos", una protesta que estará arropada por la activista sueca Greta Thunberg.



Thunberg, inspiradora del movimiento juvenil contra el cambio climático Fridays For Future (FFF) que pisó ayer tierra portuguesa tras 21 días de travesía por el Atlántico para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), asistirá a la manifestación que partirá desde la estación de Atocha, en el centro de Madrid, a las 18:00 horas (17.00 GMT).



Bajo el lema 'El mundo despertó ante la emergencia climática' y coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima en la ciudad de Madrid, tras la decisión de Chile de no acogerla debido a sus problemas políticos, la protesta contará con "850 entidades adheridas" a un llamamiento, que "espera concentrar a más de cien mil personas", ha explicado el portavoz de la 'Marcha por el Clima' y de la 'Cumbre Social por el Clima', Pablo Chamorro.



UNA CONVOCATORIA PROTAGONIZADA POR JOVENES



La marcha, a la que también se sumarán otros convocantes como organizaciones ecologistas y sindicatos, finalizará con la lectura de un manifiesto y una serie de discursos, como el de Greta Thunberg o el actor español Javier Bardem, además de la interpretación de algunas canciones por parte de diferentes grupos musicales, como Amaral o Macaco, entre otros.



En concreto, la calificada como 'Marcha por el Clima', está convocada por las plataformas Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y '2020 Rebelión por el Clima', con el apoyo de las organizaciones chilenas Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena.



La portavoz del movimiento Fridays For Future en Chile, Ángela Santiago, ha apuntado a Efe que Greta Thunberg "estará presente en la marcha", aunque ha precisado que no han trascendido detalles sobre si encabezará la manifestación.



Santiago ha asegurado que la figura de Thunberg ha inspirado el mundo, pero el movimiento que representa es "diverso y global", y "no sólo depende de la cara de una persona".