Greta Thunberg, nominada al Nobel de la Paz 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Dos legisladores suecos han nominado a la activista climática adolescente Greta Thunberg para el Premio Nobel de la Paz 2020, a quien atribuyen haber despertado la conciencia de la juventud sobre el cambio climático.



La joven, de 17 años, inició el movimiento Fridays For Future (Viernes para el futuro), seguido después por miles de adolescentes, que contempla faltar a clases los viernes para protestar por la falta de acción hacia el cambio climático. Es, sin embargo, una de los más de 200 candidatos a recibir el Nobel de Paz, premio para el que ya había sido postulada en 2019.



Jens Holm y Hakan Svenneling, ambos miembros del Partido de la Izquierda de Suecia, dijeron que Thunberg “ha trabajado duro para hacer que los políticos abran los ojos a la crisis climática y que la acción para reducir nuestras emisiones y cumplir con el Acuerdo de París también es fomentar la paz”.



El acuerdo climático de París de 2015 pide a los países ricos y pobres adoptar medidas para frenar el aumento de las temperaturas globales, lo cual requiere que los gobiernos presenten planes nacionales para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius.



Thunberg, de 17 años, ha alentado a los estudiantes a faltar a la escuela para unirse a las protestas que exigen una acción más rápida sobre el cambio climático, un movimiento que se ha extendido a todo el mundo.



Cualquier legislador nacional puede nominar a alguien para el Premio Nobel de la Paz, y tres miembros del Parlamento noruego nominaron a Thunberg el año pasado.



En 2019 estuvo entre las cuatro personas nombradas como ganadoras del Premio Right Livelihood Award, conocido como el "Nobel Alternativo" y fue nombrada “Persona del Año” por la revista Time.



El Comité Nobel noruego no hace comentarios públicos sobre las nominaciones, que para 2020 tuvieron que presentarse antes del 1 de febrero.