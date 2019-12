Greta Thunberg se presenta por sorpresa en la Cumbre del Clima

Greta Thunberg se ha presentado por sorpresa esta mañana en Ifema, donde se celebra la Cumbre del Clima. Su presencia no se esperaba hasta el lunes https://t.co/ae5AK7lGqt pic.twitter.com/s5P4ES7ZMk — EL PAÍS (@el_pais) December 6, 2019

Una vez más,. Pese a que no se esperaba una aparición pública de la joven activista hasta esta tarde, cuando ofrecerá una rueda de prensa y participará en la gran Marcha por el Clima, a media mañana se ha presentado por sorpresa en Ifema, donde estos días se celebra la COP25.La joven activista ha aparecido pordespués de llegar esta mañana a la capital de España desde Lisboa. En medio de un gran revuelo, Greta arribó a la estación de Chamartín, después de viajar más de diez horas durante toda la noche en el tren Hotel Lusitania. Nada más llegar, sin hacer ninguna declaración, la joven se ha subido a un coche eléctrico de Seat.Aunque todo indicaba que Greta se quedaría descansado después de la larga noche de viaje,por sorpresa, formando un nuevo revuelo a su paso. Allí, Greta ha estado acompañada durante la visita por su padre y jóvenes partícipes del movimiento ecologista. Además, durante su recorrido por Ifema, los miembros de seguridad se han cogido de la mano para hacerle un pasillo y que la activista sueca pudiera caminar con el resto de jóvenes sin que nadie se acerque a ella.La adolescente ha mantenido conversaciones con jóvenes en todo momento, sin dirigirse a los medios de comunicación. Después, ha participado junto a esos jóvenes en una sentada por el clima, en la que también han interpretado una canción por la lucha climática con letras como «Power to the people» (poder para la gente).En un corro todos cogidos de la mano,, con Greta entre ellos, han cantado varios himnos por el clima. Las palabras poder y fuerza han estado presentes en todos sus cánticos. La sentada ha finalizado con un gran aplauso y abrazos colectivos. «Greta, Greta, Greta», corean algunos jóvenes activistas.Esta tarde, Greta Thunberg participará en la gran Marcha por el Clima, que dará comienzo a las 18 horas en Atocha y continuará por el Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana hasta llegar a Nuevos Ministerios, donde intervendrá la joven. También lo hará el actor Javier Bardem. Después, además, habrá actuaciones musicales de artistas como Amaral o Macaco.Pero antes de que comience la manifestación, Thunberg ofrecerá una rueda de prensa en La Casa Encendida.