Grietas que dejó sismo desplazan a 260 familias en CDMX

Unas 260 familias de la unidad habitacional La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, deberán ser reubicadas debido a que las grietas en el subsuelo hacen inviable la rehabilitación de 13 de los 71 edificios que integran el multifamiliar y resultaron dañados por el sismo de septiembre de 2017.En asamblea con vecinos de la unidad habitacional, el titular de la Comisión para la Reconstrucción del gobierno capitalino, César Cravioto Romero, informó que 54 edificios serán rehabilitados y cuatro requerirán sólo de trabajos de mantenimiento.Una vez obtenidos los estudios de geotecnia de cada inmueble, la próxima semana se reunirá con las empresas que tendrán a su cargo la rehabilitación, con acompañamiento del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y una semana después iniciarán reuniones, en cada edificio, para explicar los trabajos que se realizarán.Explicó que el pasado viernes se reunió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien "pidió que les informe que todas las reparaciones se realizarán con especialistas para dejar los inmuebles en las mejores condiciones de habitabilidad".En cuanto a las familias que serán reubicadas, dijo que se están revisando predios cercanos que pertenecen al patrimonio de la ciudad, así como de particulares, en los que se pueda edificar una vivienda segura para las personas de los 13 edificios que no están en condiciones de ser habitados y demuestren la posesión legal de la propiedad, aunque no tengan escrituras.Cravioto explicó que los estudios de suelo detectaron "grietas muy agresivas por las que no tiene ningún caso rehabilitar" los edificios B1, B2, B5, B6, C1, C2, C5, C6, D1, G1, G2, G5 y G6. Los que sólo requerirán de mantenimiento son A4, C4, J5 y P1, en tanto que en los 54 restantes se realizarán trabajos de rehabilitación.La próxima semana se realizarán asambleas informativas en la colonia Cananea y en La Planta, ambas de Iztapalapa, posteriormente y en la colonia Del Mar, en Tláhuac, donde también se harán reubicaciones y, de acuerdo con el plan del gobierno capitalino, tendrán que concluir antes de que finalice 2021.