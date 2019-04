Griezmann se queda en el Atlético y punto: Cerezo

Enrique Cerezo lo tiene claro: Antoine Griezmann se queda. El francés es delantero de Atlético de Madrid y, pese a todos los rumores sobre una posible salida del cuadro colchonero, el presidente no quiere ni escuchar hablar de una salida. “Ahora es más seguro que antes: se queda y punto”El dirigente está cansado de que toda la actualidad del equipo de Simeone gire en torno al futuro de su delantero galo y así lo mostró antes de la comida de directivas previa al duelo liguero contra Barcelona en el Camp Nou: "¿Pero cuántas veces lo tengo que decir? Si quieren les doy mi teléfono y me llaman cada cinco minutos para preguntarme qué es lo que pasa. Griezmann es un jugador de Atlético de Madrid, ¿vale? Y ya está".Un presidente que también fue preguntado por la posibilidad de que silben o no al '7' en el feudo azulgrana. Rehuyó la pregunta el mandatario, que deseó una victoria para apretar la pelea por el título de liga. "Lo único que recuerdo y que recordará siempre es cuando ganamos acá la liga, la gran ovación que dio el público de Barcelona. Vamos a ver qué pasa ahora”.