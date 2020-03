Gritos en reunión de ISSSTE

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Luego de una acalorada reunión sindical en la cual reinaron los gritos de impotencia de los trabajadores quienes están cansados de acoso laboral por parte del administrador de la clínica del ISSSTE, exigiendo la destitución del director José Luis Paz y el administrador Francisco Javier Cortez Gómez.



Los trabajadores dijeron al secretario general Ricardo Muro Ramírez que están cansados de sufrir acoso laboral y que los traten como animales ya que el administrador los acosa para que estén laborando, cuando no hay ni equipo ni hospital entregado por las autoridades del ISSSTE, dijo Aída Aracely Gaytán.



Por su parte, Claudia Mata dijo que piden la renuncia del administrador por el acoso laboral que ejerce con todos los trabajadores, así como del director que nunca está para atender sus quejas, tiene la representación de Karla Kancheff, pero ella no puede hacer nada porque el del estado las ignora.



Por su parte, el secretario general del sindicato en el estado Ricardo Muro dijo que ya iniciaron una serie de investigaciones y será México quien defina la situación, la queja se expuso ya ante directivos a nivel nacional.



Aclaró que en ningún momento quiso golpear a uno de los trabajadores, ellos se exaltaron, pero en ningún momento se le atacó, ahora resta esperar las decisiones de México ya que las investigaciones siguen su curso.





