Grupo armado mata a balazos a ex alcalde en Oaxaca

Oaxaca.- Este jueves autoridades y medios locales informaron sobre el ataque por parte de un grupo armado contra el exalcalde de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, Heriberto Ramírez Martínez.



Trascendió, según medios locales, el exfuncionario iba junto con su chofer abordo de una camioneta blanca, misma que recibió al menos 15 disparos.



Beto Ramírez pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI); además se ser presidente en dicha región también se desempeñó en la función pública, como diputado local.



Una de las versiones, tras el ataque, señalan que Beto Ramírez no murió en el lugar y que por su propio pie buscó trasladarse al hospital pero en su intento y a consecuencia de los balazos que recibió murió.



Otra versión revela que ambas personas (Beto Ramírez) y su chofer murieron de manera inmediata.



Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado y será la Fiscalía General del Estado de Oaxaca la que se encargue de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y de confirmar si el expresidente y exdiputado local murió en el lugar del ataque.



Además se dijo que autoridades locales ya se encuentran en la búsqueda de los agresores, pero hasta el cierre de esta edición no se ha dicho nada sobre una posible captura.



Con información de NVInoticias