Grupo México suma tres demandas ambientales

La mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, obtuvo 21 permisos de impacto ambiental pero en todos incurrió en incumplimientos, lo que ha derivado en filtraciones de metales pesados a cuerpos de agua y al subsuelo como sucedió en 2014, con el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.Según un peritaje realizado por la asociación civil Acciones Colectivas de Sinaloa, desde que la empresa inició actividades de explotación, en 1990, ha incurrido en incumplimientos de las medidas de mitigación que se establecen en las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).Además, la organización acusó a la empresa de realizar actividades mineras en el represo Kino, Álamos I y Álamos II sin contar con un permiso de impacto ambiental.En tanto, tras el derrame ocurrido en 2014 y considerado el mayor desastre ambiental en la historia del País, se advierten inconsistencias en el monitoreo de la calidad del agua que la empresa reporta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y no se dispone de información que acredite que la presa El Molinito, una de las principales fuentes de abasto hídrico para Hermosillo, está libre de contaminación de metales pesados.Lo anterior es respaldado con un par de tesis de la Universidad de Sonora en las que se analiza la presencia de metales pesados y la calidad del agua en la cuenca del río Sonora.Denise Tron Zuccher, integrante de Acciones Colectivas de Sinaloa A.C, explicó que tras advertir las inconsistencias con las que opera Grupo México y luego del derrame de 2014, esa organización promovió dos acciones colectivas en contra de la empresa, una para exigir la reparación del daño ambiental y otra para el pago de los daños a cada uno de los afectados."Ellos mismos reconocen que no cumplen con lo que les establece la ley y la autoridad los ha dejado operar", señaló.Asimismo, por el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, Grupo México sumó su tercera demanda, ahora denunciado por la organización Acciones Colectivas de Sinaloa.Las dos demandas restantes, se encuentran en la etapa de desahogo de pruebas y están relacionadas con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, ocurrido en 2014, en los ríos Sonora y Bacanuchi.La demanda fue ingresada a trámite el pasado 25 de julio, con el número de expediente 249/2019 solicita al juez que ordene, como medida precautoria inmediata, el aseguramiento de documentos relacionados con los daños ambientales de la empresa.De aplicarse la medida preventiva, Grupo México deberá entregar concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas con el derrame en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora.También se pide al juez que establezca como medida precautoria el levantamiento de muestras de los contaminantes y de los elementos naturales vinculados con el daño ocasionado al ambiente, especialmente la toma de muestras de las aguas marinas del Mar de Cortés, para conocer la gravedad de las afectaciones."Bastan los actos de contaminación y la importancia del ecosistema afectado (Mar de Cortes) para que razonablemente se concluya que se puede causar un daño mayor a la sociedad si no se otorgan las medidas precautorias de inmediato", plantea la asociación civil en la demanda.