Grupos ‘feministas’ cobraban $3 mil a víctimas para atenderlas: Segob

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobierno (Segob) ha detectado que hay mujeres que cobran hasta 3 mil pesos a víctimas de feminicidios, violencia o desapariciones, diciendo que gestionarán la intervención directa de la dependencia.



Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, dijo que los apoyos, los servicios y el acompañamiento que ofrece esta dependencia son completamente gratuitos, revela Excélsior.



'Lo que no se vale es que algunas de ellas sean, digamos que manejen el dolor de estas verdaderas víctimas y que entonces promuevan ciertamente estas protestas cuando en realidad lo que único es que están manejando a estas mujeres que efectivamente fueron víctimas de violencia', comentó Cordero.



Por su parte, Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, detalló que son integrantes del grupo feminista que protestó hace unos días en Palacio Nacional y que ha cerrado la caseta de Tlalpan en diversas ocasiones las que piden dinero a las mujeres para apoyarlas a llegar a Gobernación.



“Estas personas a la hora que las atendemos, que escuchamos sus historias y vemos cómo las podemos atender se sueltan en lágrimas y nos dicen ya no tengo nada y no tengo los 3 mil pesos y saliendo de aquí se los tengo que dar a tal persona que me está esperando afuera”, señaló Téllez.