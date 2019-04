Guaidó confirma comunicación ‘muy discreta’ con militares

El opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de 50 países, dijo este martes que ha sostenido comunicaciones "muy discretas" con militares venezolanos, destacando que las fuerzas armadas de su país no escapan de la abrumadora mayoría que quiere un cambio de gobierno."Hemos tenido comunicaciones muy discretas, por supuesto con los militares, pero no es el momento para dar cierta precisiones porque lamentablemente aquí (Venezuela) se vive una dictadura. La persecución está a la orden del día", dijo Guaidó en una entrevista a la radio RPP.Aseguró que "el 91% de los venezolanos" quiere un cambio del gobierno del mandatario Nicolás Maduro "y eso no escapa a las Fuerzas Armadas"."La familia militar y todos los que están vinculados a la crisis en Venezuela saben lo que se vive", precisó el dirigente.Según Guaidó, existen "algunos rasgos importantes de malestar" en los miembros de las Fuerzas Armadas, a quienes consideró como "el último apéndice que le queda de soporte al régimen dictatorial" de Maduro.Sostuvo que las fuerzas opositoras "seguirán luchando de manera pacífica, no violenta, pero muy contundente para lograr ese paso adicional y recuperar la democracia".Guaidó denunció la existencia de mil presos políticos en su país, entre los que se encuentra su jefe de despacho Roberto Marrero, mientras los responsables de empresas de sonido usadas en manifestaciones opositoras fueron detenidos brevemente y deben presentarse ante los tribunales.Sin embargo, aseguró que pese a la persecución el respaldo crece.Guaidó se proclamó presidente encargado el 23 de enero, luego de que el Parlamento, de mayoría opositora, declaró a Maduro "usurpador" de la presidencia, al tildar su elección de "fraudulenta".Desde entonces lidera a la oposición con una hoja de ruta: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Medio centenar de países, incluido Perú, lo apoyan.El opositor venezolano dijo a RPP que si se cumple esa ruta, en un nuevo gobierno "se validarán todas aquellas (obligaciones) contraídas en forma legítima" por Venezuela."No va ser problema para Rusia, China o cualquier otro país porque lo que se respetará es el estado de derecho, a la constitución, al rescate a la seguridad jurídica que hoy falta para generar confianza en nuestra economía", afirmó.En los últimos tres años han llegado a Perú 730 mil venezolanos, de los cuales más de 490 mil consiguieron un permiso para trabajar legalmente.