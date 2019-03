Guaidó convoca a concentraciones el lunes en Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó convocó este domingo a concentraciones en toda Venezuela el lunes, al anunciar su regreso al país, tras haber burlado una orden judicial que le prohibía salir del territorio y hacer un gira por varios países latinoamericanos."Anuncio mi regreso al país. Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am (15H00 GMT)", escribió Guaidó en su Twitter, sin haber dado detalles de su retorno.El opositor, reconocido por más de 50 países como presidente interino, pidió a sus seguidores estar "atentos a las redes oficiales", donde informará de los puntos de concentración. "#VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela!", subrayó.Hacia el mediodía de este domingo, Guaidó aún se encontraba en Ecuador, pese a que su agenda tenía previsto la salida de ese país alrededor de las 14H30 GMT.El regreso de Guaidó, quien visitó Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, supone un reto para el presidente Nicolás Maduro, quien deberá decidir si arrestarlo y provocar una fuerte reacción internacional o dejarlo entrar tranquilo, socavando la autoridad del poder judicial.Guaidó salió sorpresivamente de Venezuela hace 10 días para asistir a un megaconcierto en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta y apoyar el ingreso de ayuda humanitaria, tras lo cual desarrolló luego su intenso periplo por la región.Maduro dijo la semana pasada que Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, debe "respetar la ley" y que si regresa a Venezuela "tendrá que ver la cara de la justicia".El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General, aliadas del gobierno, abrieron investigaciones contra Guaidó, acusándolo de "usurpación" de funciones y dictaron, además del impedimento de salida, el congelamiento de sus bienes. No obstante, hasta ahora no ha sido acusado formalmente.El opositor había reiterado que regresaría a Venezuela "a pesar de las amenazas". Estados Unidos y los países del Grupo de Lima (Canadá y 13 países latinoamericanos) han expresado su preocupación por la seguridad de Guaidó a su regreso al país.Guaidó, de 35 años, se autojuramentó el 23 de enero luego de que el Congreso declarara a Maduro "usurpador" por asumir el 10 de enero un segundo mandato que -como gran parte de la comunidad internacional- considera ilegítimo y originado en una reelección "fraudulenta".