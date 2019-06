Guaidó llama a protestar durante visita de Bachelet

El líder opositor Juan Guaidó llamó este fin de semana a los venezolanos a manifestarse durante la visita que realizará en los siguientes días la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para denunciar las dificultades que enfrenta la población como consecuencia de la crisis ocasionada por el régimen de Nicolás Maduro.Durante un recorrido por el estado occidental de Mérida, Guaidó afirmó que las próximas semanas serán “decisivas” para Venezuela ante la visita de Bachelet, y pidió a sus seguidores salir a las calles para evitar que el gobierno “pueda ocultar la tragedia”, publica La Razón “Señora Michelle Bachelet, bienvenida a Venezuela para buscar soluciones urgentes y atención directa a la emergencia humanitaria compleja”, dijo el también jefe de la Asamblea Nacional al pedir a la expresidenta chilena que no permita que la “secuestren” y la “metan en unos salones, en unos hospitales parapetados”.El opositor, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, consideró como un “logro de las protestas” el viaje de Bachelet.La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitará Venezuela del 17 al 21 de este mes, donde se entrevistará con el presidente Nicolás Maduro y con el mandatario encargado, Juan Guaidó, informó el organismo internacional.La visita de la comisionada Bachelet se da en respuesta a la solicitud de Maduro, quien meses atras giró la invitación a la responsable de la ONU de los derechos humanos para tener una entrevista en Caracas con él y otros funcionarios del gobierno, detalló el comunicado del organismo internacional.Durante la visita a Venezuela, Bachelet también se encontrará con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente encargado de Venezuela el pasado 23 de enero, así como con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y representantes de la sociedad civil.La funcionaria de la ONU también mantendrá conversaciones con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el Fiscal General de la República y con el Defensor del Pueblo y legisladores, incluido el presidente de la Asamblea Constituyente y con otros representantes del gobierno.La Alta Comisionada se reunirá con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos, y con sus familiares. Además, se encontrará con representantes de la sociedad civil, delegados de los sindicatos, líderes religiosos y autoridades universitarias, se detalló en el comunicado.Al final Bachelet emitirá una declaración con el balance de los logros de su visita a territorio venezolano.En septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que solicitó a la Oficina de Bachelet que elaborara un nuevo informe “exhaustivo” sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela para que fuera presentada ante el Consejo, se recordó en el comunicado del organismo.Además, pidió al gobierno venezolano que colabore con la Oficina de Derechos Humanos y el resto de los mecanismos del Consejo.La Oficina de Derechos Humanos ya elaboró en los últimos dos años informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo.El gobierno de Venezuela no otorgó a la Oficina el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas, se señaló en el comunicado de la ONU de este viernes.Bachelet aclaró en abril pasado que su Oficina no podrá solucionar los problemas humanitarios del país, pues no se encarga de repartir ayuda, ni los políticos, para lo que es necesario negociaciones entre las partes.