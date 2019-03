Guaidó pide declarar ‘alarma nacional’ por apagón masivo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una sesión extraordinaria para este lunes en la Asamblea Nacional para declarar "alarma nacional" por el apagón que afecta al país desde el pasado jueves.Algunas zonas del país llevan casi 72 horas sin luz, situación que ha generado caos en las principales ciudades, como en Caracas, donde el suministro ha estado intermitente y no se ha logrado restablecer por completo.En conferencia de prensa, informó que 16 estados siguen apagados y parcialmente hay luz en ocho. La emergencia, denunció, es "producto de la corrupción, la miseria, el secuestro del Estado de derecho y el secuestro de las Fuerzas Armadas".El anuncio de Guaidó se ampara en el artículo 338 de la Constitución venezolana, que establece que "podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos o ciudadanas".De aprobarse y decretarse, dicho estado de excepción "durará hasta treinta días, siendo prorrogable por treinta días más", de acuerdo con la Carta Magna.La Organización No Gubernamental (ONG), Médicos por la Salud cifra en al menos 17 los fallecidos en hospitales a causa de la emergencia, pero aún no hay reportes oficiales, informaron medios locales.El presidente Nicolás Maduro considera que el apagón fue causado por una "guerra eléctrica" promovida por el "imperio" de Estados Unidos contra su gobierno.Este domingo aseguró que el "Sistema Eléctrico Nacional ha sido objeto de múltiples ataques cibernéticos que ocasionaron su caída y han impedido los intentos de reconexión nacional".En tanto, el diario New York Times publicó una investigación visual sobre la quema de camiones con ayuda humanitaria en la frontera entre Venezuela y Colombia que contradice la afirmación de Estados Unidos, que atribuyó la responsabilidad del hecho a la Policía Nacional Bolivariana y al Gobierno de Nicolás Maduro.En las imágenes del pasado 23 de febrero, se muestra cómo uno de los manifestantes opositores lanza dos bombas molotov hacia las fuerzas bolivarianas, pero accidentalmente una de ellas se desvía y termina iniciando el fuego en los camiones con la ayuda humanitaria.Además, en la investigación se cuestiona cómo el gobierno de Estados Unidos de inmediato atribuyó el hecho a las fuerzas bolivarianas de Nicolás Maduro, sin tener pruebas de aquello y, como en el resto del mundo, incluida importantes organizaciones internacionales como la ONU, replicaron la información sin evidencia.El reportaje consigna que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, principal proveedor de la ayuda que tenía como destino Venezuela, no incluyó medicina entre sus donaciones.Además, un alto funcionario de la oposición en el puente afirmó al diario que el envío quemado contenía sólo suministros médicos como mascarillas y guantes, pero no medicamentos.