Gualberto Castro tiene hongo en los pulmones

Al cantante Gualberto Castro, ahora se le detectó un hongo en los pulmones, informó Gudrun Becker, quien afirmó que se siente orgullosa de su esposo, a quien describió como un guerrero que dará la pelea al cáncer.Acompañada del cantautor Rodrigo de la Cadena, Becker acudió a ver a su marido a la clínica que atiende a los miembros de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en la Ciudad de México.Explicó que el tratamiento de "Gualas" será muy lento, porque para someterse a las quimioterapias, los doctores deben combatir una bacteria que le entró por el catéter que le pusieron:“De hecho entró por el exceso de calcio en la sangre, pero ahora el cuerpo médico reportó que también están atacando un hongo que se le detectó en los pulmones”.Por lo tanto, afirmó, es difícil saber cuándo iniciarán las quimioterapias:“Eso es un proceso largo, hasta que no se acabe con esta bacteria y con estas esporas pulmonares”.Señaló que se siente muy orgullosa de su marido,"estoy casada con el mejor hombre de México, es un guerrero y un luchador, así que dará pelea en todo momento”.El tanto, Rodrigo de la Cadena afirmó que Gualberto “siempre se ha aferrado a la vida, ha sido disciplinado, no se desvela, no toma, y yo estoy apoyando a la familia”.El bolerista subrayó que el integrante del grupo músico vocal Los Hermanos Castro ha sido maestro de muchos cantantes: “Puedo decir que conforme fue madurando en edad, fue mejorando su voz, que es impecable”.