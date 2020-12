Guanajuato: 159 cuerpos hallados en fosas clandestinas desde mayo

Escuchar Nota

Guanajuato.- En menos de ocho meses, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) ha descubierto al menos 159 cuerpos en cuatro fosas clandestinas en Guanajuato, la mayoría en zonas pobladas, informó la titular del organismo, Karla Quintana Osuna.



Desde mayo pasado las autoridades han tenido conocimiento del hallazgo de restos humanos en Uriangato (no se ha precisado el número), 15 en Irapuato, 80 en Salvatierra, 42 en Cortazar y 22 en Acámbaro.



“La mayoría están en zonas pobladas. En Salvatierra están a siete minutos de la ciudad; en Cortazar, en un área habitada, y lo mismo en Acámbaro”, señaló.



La CNB está preocupada por las circunstancias que han permitido que las víctimas fueran asesinadas donde hay asentamientos humanos “y es fácil darse cuenta de lo que está sucediendo. Estamos hablando de 80 cuerpos, de 42, de al menos 22”, cuestionó.



Dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) debería investigar, pues la función de la CNB es buscar.







La proliferación de fosas clandestinas en Guanajuato –entidad gobernada por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo– ya no es un secreto, sostuvo Quintana Osuna cuando se le interrogó sobre la negación sistemática de las autoridades estatales. Recordó que hace 10 días la Comisión Estatal de Búsqueda recibió una denuncia sobre el hallazgo de cuerpos en la comunidad Río Blanco, municipio de Acámbaro.



“Es muy doloroso para la sociedad de Guanajuato y del país. Estamos hablando de más de 50 bolsas. Calculamos que son al menos 22 personas; sólo dos cuerpos fueron localizados completos”, reveló.



Sobre las fosas halladas el 30 de octubre en la comunidad de Cañada de Caracheo, municipio de Cortazar, Quintana comentó que la FGE apenas informó que fueron descubiertos 42 cuerpos.



Sin embargo, ni las familias ni las comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda han entrado a esa zona y ha habido tensiones con la FGE porque no permitió el acceso. “Desconocemos la forma del hallazgo y la situación en que estaban (los cuerpos). La búsqueda no tiene color. Como autoridades, debemos trabajar de manera conjunta”, resaltó.