Guarda joyas bibliográficas el Vito Alessio

dice Esperanza Dávila Sota, directora de la biblioteca que contiene elUn acervo bibliográfico que domina dos salas del antiguo caserón que perteneció a la familia Sánchez-Navarro, “el latifundio más grande de América”.Acomodado en seis enormes libreros la biblioteca se mantiene fresca y a una temperatura de 22 grados, así como a una humedad constante, lo cual evita que las hojas se resequen y quiebren.debe de ser exacto para evitar daños.Un total de 14 mil volúmenes componen lo que la bibliotecaria considera es “el eje del centro cultural. Todo lo demás como la galería o los eventos son para darle vida. Pero realmente el centro se creó para resguardar la biblioteca”y el norte mexicano. Un acervo que ha sido de vital importancia para conocer el pasado de la región, pero que guarda en sus entrañasEste es el reino de Esperanza en más de un sentido. Si bien ha sido su trabajo desde hace 20 años –ella llegó en la fundación del Cecuvar–, está rodeada también de los libros que pertenecieron a su padre,cuya colección forma el segundo fondo bibliográfico más importante del centro, despuéses un privilegio porque muchos de los libros que están aquí antes estuvieron conmigo”, apunta la coordinadora que trabaja junto a Victor Moncada y Diana Molleda en la librería que crece a diario .En los anaqueles y estantes que soportan miles de libros cuyas portadas se cubren con cuero o papel, cartón o madera, existen obras cuyo valor inmaterial es incalculable por el número de historias que han pasado por ellas, pero cuyo costo monetario“Este fondo tiene impresos mexicanos del sigloSon libros muy valiosos porque en algún caso no te encuentras otro ejemplar y en algunos sí, pero son muy raros”,en Lengua de Michoacán, escrito en purépecha por Maturino Gilberti y publicado en 1575, convirtiéndolo en un incunable cuyo único gemelo conocido se encuentra en la Benson Latin American Collection, de la Universidad de Texas.Este libro se encontraba muy maltratado debido al uso rudo que le dieron sus dueños originales:Lo leían y releían, lo cual causó pérdida de hojas, roturas en unas y daños en la impresión.Aún así, en 2004 la Universidad de Las Américas de Puebla inicióEste busca la restauración de aquellas publicaciones que salieron de la primera imprenta mexicana, eso para su posterior digitalización, y así, promover una consulta no tan invasiva.En ese fondo virtual que actualmente cuenta con 136 libros de los 220 publicados, se completa con insituciones como La Universidad Complutense de Madrid, lapara la información y la forma de obtenerla. Algunos lo hacen de una manera y otros de otra manera, así las bibliotecas tenemos que atender a unos y a otros. Haciendo consultas por internet, mandándoles fotos de los documentos y aceptando a los investigadores que vienen”, señala la coordinadora.El reglamento del centro no permite que los volúmenes sean extraídos, para eso cuenta con una sala de lectura y consulta, debido a la rareza de ciertos papeles, como es el caso de Advertencia de loscuyo libro no se encontraba en mal estado y cuya única restauración fue agregarle dos compresas para mantenerlo cerrado.El libro más antiguo que posee el fondo bibliográfico del Centro Cultural Vito Alessio Robles es, en cambio, el Lavrentii Valle Elegan, un manual de gramáticaPor otra parte, según explica la bibliotecaria, uno de los libros más interesantes que hay entre las paredes del lugar es una crónica de viajes en el que la tragedia y la muerte asediaron a todo un grupo de frailes, y se cuenta en laEsta obra, redactada a mano porsucedió hace tres siglos.Una anécdota que yace entre sus páginas es que el libro cuenta con otra edición hermana también hechay que existe en el acervo bibliográfico de Puebla.El recorrido por los pasillos de la biblioteca continúa hasta uno de los objetos favoritos de Esperanza, quien con su guante de nitrilo azul abre las ventanas de las libreros, saca un volumen y lo acaricia suavemente.El libro relata la vida de la monja fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas –a la cual perteneció sor Juana Inés de la Cruz–, y se encuentra ilustrada con hermosos grabados que la retratan en poses extáticas y casi divinas. Observadora del esplendoroso cielo o acompañada por ángeles que le marcan el camino. Sobre este libro –dice Esperanza orgullosa–, un bibliófilo y tasadorUno de los tantos tesoros que protegen las gruesas paredes de granito del edificio.Después de acariciar los libros de su infancia, de tocarlos nuevamente y mostrarlos al mundo, de volver a ponerlos en su lugar de descanso y al finalizar el recorrido, se le pregunta por su trabajo a Esperanza Dávila Sota, quien se dedicó durante años a la docencia. a lo que responde que “