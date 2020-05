Guarderías del IMSS sin fecha para reanudar actividades en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que debido a las condiciones de confinamiento en esta etapa de la contingencia por el Covid-19, la fecha para la reapertura de las guarderías aún no está definida, por lo que se exhortó a los padres de familia a permanecer al tanto de los lineamientos para cuando se realice el regreso a clases.



Si bien aún no se tiene la fecha exacta de la apertura de la guardería hay que considerar lo siguiente:



Tener el esquema completo de vacunación de lo contrario no se le permitirá el ingreso a la guardería.



Llevar copia y original de la cartilla de vacunación al ingreso del niño.