Guardia Nacional actuó con salvajismo, denuncia Muñoz Ledo

La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400, es una violación al Art 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que hemos suscrito.

Ese vandalismo configura varios delitos que deben ser perseguidos — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) January 21, 2020

El vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso y diputado de Morena,, condenó la “salvaje agresión cometida por la” contra migrantes centroamericanos.Eso y la aprehensión de más de 400, “es unay de los tratados internacionales que hemos suscrito”, criticó el legislador en mensaje en su cuenta de Twitter en la que, por otra parte, sostuvo que “el vandalismo configura varios delitos que deben ser perseguidos”.Muñoz Ledo ha insistido en que ese artículo de la Constitución garantiza a toda persona, nacional o extranjera, la liasunto en el que no coincide con otros legisladores de Morena.Por ejemplo, el diputado Benito Medina Herrera, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, quien defendió la labor de la Guardia Nacional en materia migratoria pues mientras la ley le dé esas facultades los elementos sólo siguen órdenes.Descartó que la presencia de Guardia Nacional en el “rescate” de migrantes vulnere lospues al contrario, realiza tareas de apoyo y atención médica.Hay muchas opiniones pero el Estado mexicano le dio esas funciones y tiene que cumplirlas, dijo.A lase le ha dado las funciones de contener a migrantes, puede haber diferentes opiniones sobre ello “pero eso no significa que realice un trabajo que no debe de hacer”, expuso.