Guardia Nacional alerta sobre fraudes digitales en compra de vehículos

Laa través del monitoreo de la, detectó que los sitios http://www.ventas-palacio.com y www.cruz-azul.com.mx, que suplantan la identidad de la tienda departamental y la empresa cementera, puede ser un, como vehículos y maquinaria pesada.Por lo anterior, la GN recomendó a losverificar que los sitios correspondan a las compañías: https://www.elpalaciodehierro.com y www.cementocruazul.com.mx.Además, de ser posible, solicitar al vendedor la ubicación física para adquirir el bien; la corporación señaló que los, por lo que instó a evitar el ingreso a ese tipo de enlaces o anuncios.Además, recomendó a los usuarios no entregar documentos de identidad como credencial para votar (INE), pasaporte, comprobante de domicilio, entre otros, hasta que se valide la oferta.En el caso de la compra de un vehículo, la Guardia Nacional recomienda, y de preferencia en contra entrega o transferencia bancaria de la misma institución financiera, para verificar los datos de beneficiario.La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, exhorta a los usuarios a reportar cualquier sospecha de delito o ataque cibernético al correoy el twitter @CEAC_SSPC, tu denuncia es segura y confidencial.Esta no es la primera vez que la Guardia Nacional alertan a los ciudadanos de un fraude. A penas el pasado 7 de diciembre explicaron que gracias al monitoreo de la Red Pública de Internet, se han detectado algunos sitios web quey utilizan su nombre para realizar fraudes mediante la adquisición de bienes inexistentes, en este caso la venta de maquinaria pesada.Es por eso, que la Guardia Nacional realizó las siguientes recomendaciones a la población:• Verificar que el sitio corresponda realmente a la entidad que se menciona ( http://www.cfe.mx ).• De ser posible, solicita al vendedor la ubicación física donde se puede comprobar la existencia del bien.• No entregues ningún documento que contenga información personal como: credencial para votar (INE), pasaporte, comprobante de domicilio, entre otros; hasta que hayas validado la legalidad de la oferta.