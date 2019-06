Guardia Nacional ‘apoyará’ a MP en investigaciones

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto presidencial este viernes se establece que la Guardia Nacional (GN) estará conformada por elementos de las Policías Federal, Militar y Naval y que entrarán en funciones a partir de este domingo con 70 mil elementos.Entre los detalles sobre las funciones de la nueva corporación, se determinó que las fiscalías y procuradurías del país establecieron que con la puesta en marcha la Guardia Nacional, sus elementos actuarán como auxiliares y bajo el mando del Ministerio Publico en las investigaciones contra presuntos delincuentes.La decisión causó polémica ayer, luego de que tras esta atribución a la nueva corporación, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República afirmara que la seguridad pública y la prevención del delito no son tareas que por ley le correspondan a las fiscalías y procuradurías del país y que siempre es necesario recordar que la labor ministerial se circunscribe a indagar denuncias y participar en procesos.“Es independiente a nosotros y eso hay que repetirlo hasta que se entienda, las funciones del Ministerio Público no son funciones de prevención del delito, no son funciones de seguridad pública, son funciones de recepción de denuncias o querellas, trámite de ellas y judicialización y representación social en los juicios”, dijo el Fiscal ante sus homólogos estatales.Asimismo, el arranque de la corporación fue cuestionado por la polémica desatada con la fábrica de uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que se revelara que adjudicó contratos por 497.6 millones de pesos para uniformar a la nueva corporación, luego de que el pasado jueves policías federales criticaran que la fábrica de uniformes de la Sedena les envió los primeros lotes con tallas en donde caben hasta dos elementos.