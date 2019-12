Guardia Nacional asegura 66 mil litros de diésel

Durango.- Elementos de la Guardia Nacional aseguraron 66 mil litros de diésel en la carretera Yerbaniz-Gómez luego de que el conductor no acreditara la propiedad legal del combustible.



A través de su cuenta de Twitter, la corporación de seguridad informó que un tractocamión circulaba por dicha vialidad transportando los 66 mil litros del hidrocarburo. Sin embargo, no contaba con la documentación para comprobar la procedencia legal.



Por ello, los elementos de seguridad aseguraron el vehículo con el combustible. No se precisó si el conductor de la pipa fue detenido para ser investigado.