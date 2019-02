Guardia Nacional asemejaría a cascos azules de ONU: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional será un corporación de seguridad que garantizará el respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza, como operan las fuerzas de paz de la ONU.En conferencia desde Monterrey, el Mandatario incluso defendió la experiencia y la lealtad del Ejército, que, dijo, viene del pueblo."Acerca de la Guardia Nacional, se van a respetar los derechos humanos, para que se tenga una idea clara, la Guardia Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU, que va a tener como fundamento principal garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza", aseguró."Queremos que el Ejército mexicano tenga la función de la seguridad, de garantizar la seguridad publica, es una institución con experiencia, es una institución surgida del pueblo, ayer hablamos de esto, nuestro Ejército es distinto a los ejércitos de otras partes del mundo, no es un ejército golpista, es un ejército respetuoso de la autoridad civil, es un ejercito leal al pueblo".Insistió en que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas nunca dará la orden al Ejército para que reprima al pueblo.Sobre el mismo tema, López Obrador acusó a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) de politizar a la Guardia y utilizarla para la confrontación.El Mandatario lamentó que los opositores utilicen un problema tan grave para enfrentarse con el Gobierno."El PAN está agarrando esta bandera para enfrentarnos políticamente. Los llamo porque es un asunto muy importante para la paz en el País", dijo."Ya vamos a tener otros temas para confrontarnos de manera civilizada, con urbanidad política, pero que en esto no apostemos a la politización".Tras acusar de conservadores a los panistas, el Presidente advirtió que sobre las diferencias ideológicas y los intereses partidistas debe estar siempre el interés general."En este caso, ojalá y actúen de manera responsable", expresó.López Obrador aseguró que existen Gobernadores panistas que apoyan la Guardia Nacional, pese a que los legisladores de ese partido se resisten."Los legisladores dicen no porque son dos visiones distintas: la del legislador y la de la autoridad", expresó."El Gobernador tiene que estar atendiendo el problema todos los días".Frente al Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", el Mandatario federal advirtió que ante el desbordamiento de la violencia, los ciudadanos voltean a ver a los Ejecutivos estatales y federal."Por eso me estoy defendiendo. No me voy a quedar callado, es una gran problema el de la inseguridad y para enfrentarlo necesitamos reforma la Constitución", aseveró.En otro momento de la conferencia, el tabasqueño aseguró que sin la creación de la Guardia Nacional no habrá manera de garantizar la seguridad a los ciudadanos.