Guardia Nacional está blindada para ser civil: Zepeda

La Guardia Nacional está ‘blindada’ para mantenerse civil, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador nombre a un militar en activo como su titular, aseguró el senador panista Damián Zepeda, uno de los principales negociadores de la reforma constitucional en la materia.En entrevista con Excélsior, explicó que, si el Ejecutivo nombra a un militar al frente de la Guardia Nacional, su papel será automáticamente como civil, tal como el militar Rafael Macedo de la Concha lo hizo cuando fue Procurador General de la República con el expresidente Vicente Fox.Con completa certeza, la Guardia es 100 por ciento civil de la cabeza a los pies. Por supuesto que cualquier mexicano, sea militar o no, puede legalmente tener un cargo público, pero no lo haría (en la Guardia) en su calidad de militar; es decir, sí puede alguien militar ser secretario de Estado, pero si es secretario de Estado no está ahí en representación de las Fuerzas Armadas, está como persona. Entonces, el titular la Guardia Nacional lo va a poner el presidente, y puede ser quién sea que cumpla los requisitos, pero en el momento que tome protesta y si es un militar, sus funciones van a ser como civil", comentó Zepeda.El presidente López Obrador expresó este viernes en su conferencia matutina que el Ejecutivo Federal tiene la facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional "y puede ser un civil o un militar, retirado o en activo".Damián Zepeda rechazó dicho señalamiento, señalando que el director de la Guardia "no será un subordinado de la Sedena, de hecho, va a estar bajo las órdenes del Secretario de Seguridad Pública y va actuar en calidad civil, no militar, y no van a poder sacar la vuelta.Está blindada la Guardia Nacional para ser civil. Abiertamente se dice que se busca homologar procesos de disciplina, de jerarquía, de servicios, eso no se está ocultando. Se dice abiertamente que van a homologar, pero con carácter policial, no va a ser una dependencia de las Fuerzas Armadas, eso no, si lo hacen estarían violando la ley; la Constitución es clara, es civil (la Guardia) de mando y de operación, no hay ese órgano al que hizo referencia él (el presidente)", expuso.Antes de ser modificado, el dictamen de la reforma constitucional establecía que el mando de la Guardia estaría a cargo de una Junta de Jefes de Estado que sería integrada por un miembro de la Sedena, de la Marina y de la Secretaría de Seguridad, lo que convertía en un mando mixto civil-militar.Empero, con los cambios el dictamen que se votó el pasado jueves y aprobó en el Senado eliminó creó una instancia de Coordinación Interinstitucional.Tampoco es una (coordinación) intrainstitucional, es decir, la Guardia se puede coordinar con los estados, con los municipios, y pues claro que se puede coordinar con el Ejército, con la Marina, pero no dentro de su mando sino como entes distintos", concluyó el legislador panista.