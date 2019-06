Guardia Nacional evita fuga de migrantes africanos en Chiapas

Militares de la recién creada Guardia Nacional de México contuvieron este martes un motín y una fuga de migrantes africanos, asiáticos y haitianos que se encontraban en una instalación migratoria de Tapachula, en el sureño estado de Chiapas.Los migrantes se amotinaron en protesta por las condiciones sanitarias, el hacinamiento y la alimentación que ofrece el Instituto Nacional de Migración (INM) en la Feria Mesoamericana, una extensión de la Estación Migratoria Siglo 21 de Tapachula.De acuerdo con reportes de la policía local, los extranjeros pidieron también que se agilizaran sus trámites migratorios e intentaron salir de las instalaciones."Algunos lograron llegar hasta el exterior del inmueble, pero fueron devueltos", dijo a la AFP una fuente que pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones a la prensa.Los miembros de la Guardia Nacional ingresaron al interior de la Feria Mesoamericana para contener las protestas y los gritos, y tras una hora lograron restablecer el orden.El INM guarda mucho hermetismo sobre la cantidad de migrantes que se encuentran en el lugar y las condiciones en las que los atiende.Este martes, la Guardia Nacional, en coordinación con agentes del INM, también realizó una redada en el parque central de Tapachula.En el lugar fueron detenidos tres cubanos que no contaban con documentación migratoria que acreditara su estancia en el país.La Guardia Nacional intensificó también sus operativos móviles en el tramo carretero de Tapachula a la frontera con Guatemala.En un punto de esa vía, establecieron un puesto de control donde revisan a todos los autobuses de pasajeros, transporte público y de carga que pasan por el lugar.La Guardia Nacional fue desplegada la semana pasada en el sureño estado de Chiapas para contener a los inmigrantes de mayoría centroamericana que acuden al país en su camino hacia Estados Unidos.La decisión de enviar ahí a esos efectivos se tomó a raíz de un acuerdo entre México y Washington, alcanzado a inicios de junio.El presidente estadounidense, Donald Trump, había amagado con aplicar aranceles a las exportaciones de México si el país no contenía los flujos migratorios.