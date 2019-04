Guardia Nacional inicia operaciones

Con el objetivo de combatir la inseguridad en Veracruz, la Guardia Nacional entró en funciones oficialmente en el municipio de Minatitlán, donde hace una semana un comando asesinó a 13 personas en una fiesta.En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de que aún faltan las leyes secundarias de la nueva corporación, ya puede ordenar el despliegue de efectivos.Los militares y policías federales que patrullaron ayer Minatitlán vestían sus uniformes regulares, pero portaban en el brazo izquierdo un distintivo con las siglas GN.Por la tarde, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló que en Veracruz habrá ocho coordinaciones regionales, la primera de las cuales abarcará a Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos.Los más de mil efectivos desplegados en el estado harán revisiones a vehículos que consideren sospechosos y patrullajes al interior de los citados municipios.El gobierno de Oaxaca informó ayer que otros 300 elementos de la Guardia combatirán delitos en la Cuenca del Papaloapan, colindante con Veracruz.En tanto, los expertos José Elías Romero Apis y Jorge Fernández Menéndez, colaboradores de Excélsior, coincidieron en que la Guardia Nacional podría enfrentar conflictos legales al no tener un marco jurídico de operación sustentado en las leyes secundarias que faltan.La Guardia Nacional arrancó operaciones oficialmente ayer en este municipio veracruzano, donde hace una semana se perpetró una matanza de 13 personas, incluido un menor de un año de edad.El anuncio lo hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la mañana, el cual reiteró por la tarde en este municipio, donde entregó apoyos de Programas Integrales de Bienestar, y ofreció condolencias a los familiares de las víctimas.Mi pésame a los familiares de las víctimas de Minatitlán. Decirles que se está haciendo la investigación, que va a haber justicia, no es de que ya se cometieron estos crímenes y no pasa nada, va a seguir lo mismo, no."Aquí estamos, tiene que haber justicia, todos tenemos derecho a vivir en paz, a que haya tranquilidad y vengo a Minatitlán, repito, a decirles que no están solos, tienen el respaldo, el apoyo total, completo, al 100 de su gobierno, del gobierno de la República”, manifestó en el Parque Reforma.Previo a la llegada de la comitiva presidencial a Veracruz, mil efectivos de las distintas corporaciones de la Guardia Nacional comenzaron a patrullar la zona.Por la mañana, el Presidente informó que la Guardia comenzaba operaciones en el sur de Veracruz y en Oaxaca, para bajar los altos niveles de inseguridad en los municipios de Minatitlán, Co soleacaque y Coatzacoalcos.En conferencia de prensa, destacó que la Guardia Nacional también iniciará funciones en Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo, ciudades atacadas por la inseguridad.El jefe del Ejecutivo afirmó a los veracruzanos que “lo más importante es la seguridad pública, por eso decidimos crear la Guardia Nacional”, y dijo que, por las circunstancias, se decidió poner aquí la primera coordinación."La defensa nacional, si se requiriera, para ello está todo el pueblo de México”, dijo.Recordó que este cuerpo armado desplegará 266 coordinaciones territoriales, y en cada una habrá un mando único y elementos de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, coordinados por un mando castrense.Dijo que las operaciones inician con mil elementos y que en Veracruz habrá ocho coordinaciones.Un destacamento de 300 elementos, entre militares y policías federales, agrupados en la Guardia Nacional, reforzará la seguridad y vigilancia en la Cuenca del Papaloapan, colindante con Veracruz.Leonel Cota Montaño, subsecretario de la Secretaría de Seguridad, destacó que el nuevo cuerpo de seguridad trabajará en coordinación con las instituciones similares de estados y municipios.Invitado a la Mesa de Seguridad Regional integrada por mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, el funcionario reiteró el compromiso de la Federación al gobernador, Alejandro Murat, en la materia."Venimos a apoyarlos y a colaborar con los gobiernos municipales también”.Anunció que en breve se iniciará la construcción del primer cuartel de la Guardia Nacional para tengan “las instalaciones necesarias para su operación en favor de la seguridad de los municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Loma Bonita”.La primera partida de la Guardia Nacional desplegada en la Cuenca del Papalopan está integrada por 200 militares y 100 policías federales para involucrarse en acciones que incluyen recorridos de seguridad y vigilancia, así como puestos de revisión en carreteras locales y federales, al igual que en las colonias aledañas y céntricas de los municipios de esa región.