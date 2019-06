Guardia Nacional no será Patrulla Fronteriza: Segob

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reafirmó que la labor de la Guardia Nacional (GN) en la frontera sur de México no será para frenar el flujo migratorio, sino para regularlo.“Que quede claro, no es una Border Patrol (Patrulla Fronteriza)”, expresó la encargada de la política interior del país, en breves declaraciones durante el foro para la Reforma del Estado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.“La Guardia Nacional se hizo también para la seguridad nacional y la entrada de migrantes irregulares es parte de nuestra seguridad nacional, por eso queremos una migración ordenada y segura”, enfatizó.En ese sentido, Sánchez Cordero aseguró que “nosotros también tenemos derecho a que nuestras leyes se respeten y a cuidar nuestra frontera”.Comentó que la Guardia Nacional será implementada en todo el país, principalmente en los lugares donde hay más violencia y estará en todo el territorio nacional, tanto en las fronteras norte y sur, en estados como Tamaulipas o Guanajuato y donde sea necesaria su presencia.Aclaró que los recursos con los que operará este cuerpo de seguridad en la frontera sur del país forman parte de su propia partida, y aunque todavía no se tiene fecha para que inicie operaciones en esa zona, “va a estar muy pronto”.Respecto a versiones de Estados Unidos sobre los compromisos asumidos por México en el acuerdo migratorio que evitó la imposición de aranceles a productos mexicanos, dijo que el vecino país del norte “dice lo que tiene que decir, o sea, nosotros no nos podemos meter en su política interna”.