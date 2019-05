Guardia Nacional opera en 8 estados con 60 mil integrantes

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a la Cámara de Diputados a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar las cuatro leyes de la Guardia Nacional y la reforma constitucional de paridad de género.Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, adelantó que fue acuerdo de los grupos parlamentarios avalarlas en sus términos, porque se sumarán al amplio consenso logrado en el Senado de la República."El paquete que se aprobó aquí en el Senado, por consenso, pues la verdad es que ese consenso también lo están adoptando las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados."En el caso de Morena no tenemos pensado presentar ninguna reserva; hay simpatía, también, por parte de los grupos parlamentarios de lo que se aprobó el día de ayer (martes) aquí. Sin embargo, bueno, no se puede limitar la facultad de ningún diputado de presentar alguna reserva, de presentar una observación. Pero de entrada, no tendríamos reservas ni observaciones a lo aprobado el día de ayer aquí”, adelantó.Ya con la aprobación de las leyes reglamentarias en el Senado, operará la Guardia Nacional en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero y Morelos con entre 450 y 600 integrantes por región.El objetivo inicial es que la Guardia Nacional trabaje con 60 mil elementos y para diciembre llegar a 80 mil, lo que requerirá una inversión de 15 mil millones de pesos.En conferencia de prensa, felicitó al Senado de la República por la unanimidad alcanzada en las leyes de la Guardia Nacional, ya que “es un mensaje muy poderoso para el país en el tema que más nos duele a los mexicanos, que es la falta de tranquilidad, la falta de seguridad. Hay una respuesta contundente de los partidos políticos, del Congreso, de los diputados, seguramente lo habrá, de los senadores, dándole al gobierno las armas suficientes, el marco jurídico necesario para poder enfrentar de manera más exitosa la ola de crimen que vive nuestro país."Celebrar el acuerdo alcanzado por el Senado, felicitar al Senado de la República, especialmente a Ricardo Monreal por el trabajo que hizo para lograr este consenso y esta unanimidad. Vamos a intentar repetir este consenso, esta unanimidad, aunque es más difícil en la Cámara de Diputados, pero lo vamos a tratar de replicar”, dijo.Y lo mismo ocurrirá con la reforma constitucional en materia de paridad de género. “Lo que quieren la gran mayoría de las diputadas de todos los grupos parlamentarios es que esta reforma, que tiene un alcance histórico, pues no nos entretengamos en modificarle algo por perfeccionarla, siempre las leyes son perfectibles”, añadió.De esta forma, la Cámara de Diputados terminó con la especulación que se desató la tarde del martes en el Senado, a raíz de que la Mesa Directiva decidió no cerrar el periodo extraordinario, en caso de que los diputados federales le hicieran cambios a las minutas, lo que incluso generó la protesta de panistas y emecistas.