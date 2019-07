Guardia Nacional rechaza a policías con sobrepeso

La mayoría de los policías federales que han sido rechazados para integrarse a la Guardia Nacional ha sido por problemas de sobrepeso, otros, por salud, de acuerdo con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.Durazo aclaró que el sobrepeso no es un obstáculo para integrar este nuevo cuerpo, pero limita algunas actividades que requieren esfuerzo físico.“La razón fundamental (por la que son rechazados los policías), o es de sobrepeso o es de salud, pero hay áreas en las que el sobrepeso no es un obstáculo, como sí lo es para las tareas operativas que realiza la Guardia Nacional que son altamente demandantes de un esfuerzo físico”, dijo el titular de lSeguridad y Protección Ciudadana.Durazo dijo que los requisitos para entrar a la Guardia son muy rigurosos porque quieren cumplir estándares internacionales, de acuerdo conEl 3 de julio, Patricia Trujillo, coordinadora operativa de la Guardia Nacional, ofreció revisar el pliego petitorio de los policías federales que protestaron y afirmó que ningún elemento será despedido, ni sus derechos serán violentados.Ese día, integrantes de la Policía Federal (PF) adscritos al área de Fuerzas Federales protestaron afuera de las oficinas centrales de la corporación, ubicadas en la alcaldía de Iztapalapa, así como con bloqueos viales por inconformidades con su transferencia a la Guardia Nacional.Los requisitos para entrar a la Guardia Nacional para las personas que no son policías son:Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.Estado civil: soltero y no vivir en concubinato.Edad mínima 18 años y máxima 30 años.Tener la estatura mínima de 1.55 metros para las mujeres y 1.63 metros para los hombres.Índice de masa corporal de 18.5 a 27.9.Acreditar buena conducta mediante carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa donde reside (excepto área metropolitana) o carta de buena conducta expedida por citadas autoridades.