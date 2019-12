Guardias de prisión desnudan a niña que visitaba a su padre

por guardias de una prisión en Virginia.El incidente ocurrió el mes pasado en la correccional de Buckingham. La niña estaba acompañada por una persona adulta que no era ni la madre ni un guardian legal.Lisa Kinney, vocera del Departamento de Correccionales de Virginia , dijo que hubo una violación al protocolo.“Ofrecemos sinceras disculpas a la niña y a su familia”, dijo Kinney.Según The Virginian-Pilot, los guardias dijeron a la acompañante que no pedirían a la niña que se desnudara, pero cambiaron la decisión después de consultar con otro de los guardias.El gobernador Ralph Northam se vio obligado a“Estoy profundamente perturbado por estos informes, no solo como gobernador, sino como pediatra y padre”, dijo Northam. “He ordenado al Secretario de Seguridad Pública y a Seguridad Nacional que suspendan esta política mientras el Departamento realiza una investigación y revisión inmediata de sus procedimientos”., dijo a CNN que “en ningún caso, los niños deben ser sometidos a una búsqueda invasiva, humillante y traumática por extraños mientras intentan visitar a un ser querido en un centro correccional”.