Guarura que disparó a exyerno de gobernador ya está en ‘El Amate’

Chiapas.- Alberto “N” fue trasladado al penal número 14, conocido como “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Juan Carlos “N”, exyerno del gobernador de la entidad y quien sufriera una herida en la pierna izquierda por arma de fuego.



Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado de Chiapas, dijo que con ello se judicializó la carpeta de investigación, por lo que en las próximas horas se celebrará audiencia de vinculación a proceso por los hechos que se le imputan al detenido, a efecto de que la conducta criminal no quede impune.



El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que en Chiapas no hay ningún elemento de la Policías estatal al servicio de algún particular.



Desde el inicio de su gobierno más de 800 elementos fueron retirados de la custodia de exgobernadores y de exservidores públicos; a muchos de los uniformados los tenían lavando baños y eso era indigno.