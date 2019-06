Guatemala aceptaría tropas de EU en frontera con México

Un congresista estadunidense reveló que el gobierno de Guatemala estaría dispuesto a permitir el despliegue de tropas de Estados Unidos en su frontera, a fin de evitar que los migrantes sigan cruzando hacia México.De acuerdo con el diario guatemalteco Prensa Libre, el congresista de Texas, Vicente González, envió el 16 de abril pasado una carta al presidente norteamericano Donald Trump en la que informa sobre sus gestiones para el resguardo de fronteras.En la misiva, publicada también por el diario estadunidense The Washington Post, González "expuso que el presidente guatemalteco Jimmy Morales está dispuesto a permitir la instalación de tropas militares en la línea fronteriza de Guatemala con México".“Escribo como seguimiento a una reciente conversación sobre seguridad en la frontera. Como le recordé, me uní al grupo de Resolución de Problemas para discutir opciones viables de seguridad fronteriza con usted en la Casa Blanca a inicios de este año", agregó."Durante esa reunión, le informó que nuestro aliado, Guatemala, también está preocupada por la salida masiva de migrantes y desea ser parte de la solución para reducir la salida de migrantes y la seguridad de nuestras fronteras”, escribió en la carta el legislador.“El presidente Jimmy Morales ha indicado que daría la bienvenida a la introducción de tropas de Estados Unidos en la frontera norte de Guatemala. Migrantes del Triángulo Norte primero deben atravesar la frontera Guatemala-México en su travesía al norte”, se lee en la carta.El secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, Alfredo Brito, respondió con un "desconozco" a las preguntas de Prensa Libre sobre el tema.De acuerdo con The Washington Post, González se reunió también con el embajador de Guatemala en Washington, Manuel Espina, quien le confirmó que el país centroamericano daría la bienvenida a las tropas estadunidenses para ayudar a asegurar su frontera norte y detener la inmigración indocumentada.El representante de Texas indicó a Trump que si desea ver menos detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México debería considerar la oferta del presidente Jimmy Morales.González, quien asegura que no recibió respuesta de la Casa Blanca, considera que el envío de 100 agentes estadunidenses a Guatemala sería insuficiente, por lo que continuará presionando para enviar fuerzas militares estadunidenses “en una misión humanitaria para ayudar a asegurar la frontera de Guatemala”.El diario estadunidense comentó que es un hecho que Estados Unidos enviará investigadores y agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reforzar la frontera entre Guatemala y México.Un funcionario del DHS dijo que en total unos 80 miembros del personal policial de Estados Unidos se desplegará como parte de la misión.Otro funcionario del DHS dijo que, como parte de ese grupo de apoyo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas enviará a 18 agentes investigadores de Seguridad Nacional y analistas de inteligencia, junto con seis agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción.El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, dijo a Prensa Libre que "la única información por la cual me puedo pronunciar es la que le trasladé, luego de realizar las consultas”, refiriéndose a la información oficial sobre el convenio firmado entre Estados Unidos y Guatemala al inicio de la semana.El diario guatemalteco recordó que en octubre de 2018 el presidente Morales se reunió con el representante González y otros funcionarios de Estados Unidos durante una gira de trabajo.