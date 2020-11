Guatemala busca nacionalizar delantero mexicano con 200 goles

Escuchar Nota

Guatemala.- A México parece que le sobran delanteros, al grado de que Guatemala está agilizando trámites para nacionalizar a Carlos Kamiani Félix, de quien tal vez nunca habías escuchado, pero que en su prolongada estancia en aquel país lleva prácticamente 200 goles en 400 partidos, por eso le tienen el ojo más que puesto, a la espera de que cumpla un último requisito.



Kamiani nació en Sinaloa y tiene 35 años, pero que sea un veterano del que podría pensarse está más cerca del retiro que de su plenitud poco le importa a la Federación Guatemalteca, que ha marcado el 7 de diciembre en su calendario como la fecha en que el mexicano cumplirá cinco años ininterrumpidos viviendo en el país centroamericano, un requisito obligatorio para aspirar a la nacionalidad y vestir la camiseta de la Selección.



“Trato de trabajar para mejorar y he tenido una mentalidad positiva siempre, también cuando me va mal. Obviamente es una motivación extra escuchar el rumor de que podría existir una nacionalización para poder estar en la Selección. Lo más importante es que tengo que estar bien, en un buen momento, seguir haciendo goles”, contó Kamiani Félix a la cadena ESPN.







'Sería un honor jugar por Guatemala'



Marvin Amarini Villatoro es el entrenador nacional y ya ha tenido contacto con el artillero mexicano, quien juega en el Club Iztapa de la Primera División, en donde lleva 11 goles en 13 partidos en la nueva temporada.



“He tenido contacto con Amarini y hemos hablado de la papelería, me ha preguntado si tengo ganas de ponerme la camisola. Para mí sería un sueño, un honor y un placer vestir la camisola de Guatemala por todo lo que he vivido, por todos los años, porque le tengo aprecio. Obviamente, si me invitan a ser parte del proyecto lo haría con mucho gusto y con ganas de aportar”, afirmó.