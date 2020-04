Guatemala confirma casos de coronavirus entre migrantes provenientes de EU

Escuchar Nota

Guatemala.- El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, confirmó recientemente que 12 migrantes deportados de Estados Unidos en un vuelo el lunes 13 de abril dieron positivo a la prueba de coronavirus Covid-19: Esperan los resultados de más test realizados a las personas en tránsito.



Hasta el viernes por la noche, Giammattei informó sobre 21 nuevos casos de COVID-19 en el país centroamericano, de los cuales, más de la mitad fueron detectados entre quienes se encontraban detenidos en Estados Unidos y fueron repatriados la última semana.



Mientras que el presidente adelantó que 12 de los casos correspondían a este sector poblacional, el Ministerio de Salud precisó las cifras y dijo que en realidad eran 17 los guatemaltecos procedentes de Estados Unidos con coronavirus.



Durante su reporte diario de información, Giammattei dijo a medios de comunicación que un grupo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) realizó pruebas al azar a 12 deportados en el vuelo del lunes, de los cuales, todos dieron positivo.



El 16 de abril, la cancillería de Guatemala anunció que las deportaciones de Estados Unidos quedarían suspendidas hasta nuevo aviso. No se dieron explicaciones sobre esta decisión. No obstante, los resultados de las pruebas entre los grupos de personas deportadas es la causa más evidente.



También en esta semana, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de la nación denunció las condiciones en que se encontraban los connacionales que llegaron de Estados Unidos y quedaron varados en Aeropuerto Internacional La Aurora.



Posteriormente, los migrantes fueron trasladados a un albergue pues en la terminal aérea no existían las condiciones sanitarias adecuadas. En respuesta, Giammattei argumentó que estaban en espera de los resultados de las pruebas de coronavirus.



Esta tarde se espera un nuevo informe del presidente guatemalteco, donde podría dar más detalles sobre los contagios entre los repatriados provenientes de Estados Unidos. Hasta antes de este sábado, Guatemala confirmó un total de 235 casos de coronavirus, de los cuales siete fallecieron y 21 ya fueron dados de alta.