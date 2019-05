Gubernatura de Baja California; de dos años, no seis

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó ayer de manera inapelable que la próxima gubernatura del Baja California durará dos años y no seis, como aprobaron los magistrados del estado.El órgano jurisdiccional tomó esta decisión cuatro días antes de los comicios y luego de que Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), instó a dar certeza a los ciudadanos cuanto antes.Tras analizar los recursos presentados por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Baja California (de registro local), la Sala Superior revocó el acuerdo que emitió el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (Tjebc) el 7 de mayo, que amplió a seis años la duración del nuevo gobierno.El Tjebc resolvió un recurso de inconformidad de Jaime Bonilla, quien encabeza las preferencias electorales con miras a los comicios del 2 de junio y alegó afectación a sus derechos políticos por la decisión de reducir la gubernatura a dos años.El proyecto elaborado por el presidente magistrado de la Sala Superior, Felipe Fuentes, y aprobado ayer por unanimidad, señala que el abanderado de Morena debió impugnar la convocatoria para participar en el proceso electoral desde el momento en que se emitió.Como no fue así, apuntó el TEPJF, la autoridad local debió declarar inválidos los agravios que alegó Bonilla. El resolutivo precisa que la nueva administración estatal se iniciará el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021.Esta es la segunda ocasión en que el TEPJF decide que la gubernatura durará dos años. El 27 de marzo pasado revocó otro acuerdo del tribunal estatal que ampliaba el periodo a cinco años.El TEPJF argumentó en esa ocasión que los magistrados locales invadieron funciones del poder Legislativo y violaron el artículo 115 constitucional, el cual estipula que no puede haber modificaciones a la ley 90 días antes de que empiece el proceso electoral.La reducción de periodos de gubernaturas en varios estados se aprobó en 2014 para empatar las elecciones locales con las federales.El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, celebró la resolución del tribunal federal, pues los tribunales no deben responder a caprichos o intereses de los políticos, como intentó en Baja California el candidato de Morena.Leonel Godoy Rangel, delegado de Morena en Baja California, sostuvo que la determinación del TEPJF no afecta al proyecto de Jaime Bonilla ni la confianza de los electores en la jornada del 2 de junio.Reconoció que un gobierno de seis años habría sido mejor, pero advirtió que van a ganar la elección y que el plan de trabajo de Bonilla se basa en 100 acciones que se desarrollarán en el primer año de su administración.A su vez, el candidato del PAN a la gubernatura, Óscar Vega Marín, consideró que con esta resolución se confirma que el candidato de Morena no respetó la Constitución de Baja California, que estipula que la gubernatura será de dos años.Estoy muy contento por la postura del tribunal federal porque garantiza el estado de derecho y demuestra que en el país hay instituciones que cumplen su labor, dijo.Asimismo, el aspirante del PRI a la gubernatura, Enrique Acosta Fregoso, acusó a Jaime Bonilla de secuestrar al Poder Judicial del estado y que se pedirá iniciar juicio político contra los magistrados locales y el propio Jaime Bonilla por delitos electorales.El candidato de Movimiento Ciudadano, Héctor Osuna Jaime, advirtió que esta pugna no fue más que un episodio lamentable de una persona que quiso atropellar a las instituciones y logró sobornar o presionar a magistrados del TJEBC, pero el federal se lo restregó en la cara.Explicó que la pretensión de Bonilla era modificar una reforma constitucional que data de 2014 con la intención de empatar las elecciones en beneficio de los bajacalifornianos para no tener comicios cada año, y subrayó que lo ocurrido es una muestra de la personalidad y de la desmedida ambición de Jaime, quien sólo piensa en él.El aspirante del Partido de Baja California, Ignacio Anaya Barriguete, dijo sentirse tranquilo porque se canceló un capricho.Reiteró que el Senado de la República debe sancionar a los magistrados del tribunal local Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, pues no se vale que utilicen las leyes para beneficio personal y menos para cumplir caprichos de nadie.El dirigente del PAN en Baja California, José Luis Ovando Patrón, calificó de vergonzoso que, de nueva cuenta, la Sala Superior del TEPJF dé palo a las aberraciones jurídicas de estos magistrados, porque es innegable que están al servicio de Jaime Bonilla y anunció que pedirán juicio político contra Loaiza y Vargas.Estamos conformes con esta decisión del tribunal porque se ha hecho justicia a los bajacalifornianos. Era una barrabasada lo que pretendía hacer el tribunal local; está más que claro que los magistrados Vargas y Loaiza no dan una, destacó el panista, quien los acusó de ser gatilleros jurídicos al servicio de un candidato.Por su parte, Jaime Bonilla escribió en su cuenta de Twitter: La única forma que tenemos de pagarles tanto apoyo y confianza es no defraudándolos, y no lo haremos. ¡Gracias, Baja California! Sólo nos queda manifestarnos en las urnas este domingo con el voto parejo.A su vez, el INE llamó a los actores políticos a respetar la veda electoral que se iniciará este jueves y se prolongará por tres días. PAN y PRD pidieron a los gobiernos federal y estatales cuidar el proceso y apegarse a la legalidad.Los candidatos a gobernador, diputados y alcaldes cerraron ayer sus campañas en Tijuana, Mexicali y Tecate. Jaime Bonilla Valdez realizó actos proselitistas en las inmediaciones de Casa Morena, en la zona Río de Tijuana.El candidato del PRD, Jaime Cleofas Martínez Veloz, concluyó su campaña en la plaza Santa Cecilia, en Tijuana, donde también concluyeron actividades proselitistas el candidato a la alcaldía, Julián Leyzaola, y quienes aspiran a diputaciones.Osuna Jaime, realizó un acto público en las inmediaciones de palacio municipal y Óscar Vega Marín concluyó en la Plaza de los tres Poderes, en la colonia Centro Cívico de Mexicali, capital del estado.El aspirante del PRI, Enrique Acosta Fregoso, finalizó sus labores proselitistas en el parque Adolfo López Mateos del municipio de Tecate. A su vez, Ignacio Anaya Barriguete, realizó una caravana del Centro Cultural Tijuana hacia un salón en esa ciudad.El 2 de junio se elegirán gobernador, cinco alcaldes y 25 diputados, 17 de mayoría relativa y ocho de representación proporcional.