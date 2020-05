‘Guelaguetza, sólo si se garantiza la salud’: Alejandro Murat

Escuchar Nota

y a muy poco de que México viva el punto crítico de la pandemia de Covid-19 que ha puesto en aislamiento a todo el país, el gobierno estatal aún no ha decidido si sigue adelante con la; todo dependerá de que la entidad logre mantener el equilibrio en el sistema de Salud, asegura el gobernador Alejandro Murat.No es una decisión sencilla. Antes de que la pandemia frenara la economía global,Según datos de la(Sectur) estatal, la edición del año pasado de la Guelaguetza dejó una derrama económica de 423 millones de pesos, gracias a que más de 141 mil personas visitaron el territorio oaxaqueño durante las fiestas de julio. Este año, el panorama no es alentador.El mandatario reconoció a EL UNIVERSAL que el tema sigue en análisis. Explica que, por el momento, Oaxaca se mantiene como uno de los estados con menos casos y defunciones, por lo que proyecta que si el estado logra mantener este “rango de control”, se podría hablar de la siguiente etapaAsimismo, afirmó que hay dos elementos fundamentales para que pudieran realizarse actos masivos: el primero es que existan exámenes en tiempo real para saber que no habrá contagios entre los asistentes y, el segundo, que haya un tratamiento médico para que la esperanza de vivir, si se llegase a enfermar, sea alta.Sin embargo, en caso de que estas condiciones no existan, el mandatario señaló que la Guelaguetza se tendría que aplazar, y para disminuir el impacto económico ya se piensan en alternativas para reactivar la economía; por ejemplo, una de las primeras áreas en reactivarse será la construcción.El mandatario concluyó que una apertura económica se dará de manera gradual y cuando exista un equilibrio en el sector Salud para que sea posible atender todos los casos sin mermar la capacidad hospitalaria, pues el objetivo es mantener la vida de la población.