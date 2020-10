Guerra abierta entre las ‘Embrujadas’: viejo elenco vs nuevas actrices

Escuchar Nota

Estados Unidos.- A pesar de lo común que se han vuelto los reinicios de series y películas en la actualidad, no todas las actrices se sienten cómodas al verse reemplazadas, así se ha visto con los dos elencos de "Embrujadas".



La serie fue un gran éxito televisivo a finales de los noventa y principios de los 2000. La ficción contaba la historia de las hermanas Halliwell interpretadas por Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano; luego Doherty sería reemplazada por Rose McGowan.



En 2018, una nueva versión de la serie llego a las pantallas. Ahora con Madeleine Mantock, Melonie Diaz y Sarah Jeffery. Sin embargo, parece que los elencos de ambas versiones no se llevan demasiado bien.



Combs, quien daba vida a Piper Halliwell, ha hablado sobre la salida de su versión de la serie del catálogo de Netflix en Estados Unidos, asegurando que la plataforma quería que el buscador le diera prioridad a la nueva versión. "Es una basura", dijo la actriz, antes de aclarar: "No la he visto, no puedo decir eso. Me alegra que la gente tenga trabajo, pero igual puede ser una basura".



No es la primera vez que la actriz ha criticado la nueva versión de la serie. Cuando fue anunciada en 2018 fue bastante directa: "Nunca entenderé por qué es feroz, graciosa o feminista una serie que básicamente dice que las actrices originales son demasiado viejas para hacer un trabajo que ya hicieron hace doce años". Milano tampoco se guardo su opinión en aquel momento: "El hecho de que no fuésemos incluidas desde el principio es una falta de respeto. Es triste también. Creo que todas hubiésemos vuelto juntas para hacer algo".



Las nuevas protagonistas no se han quedado sin contestar. Jeffrey, Maggie Verah en la serie, ha sido más que directa con su opinión: "He visto esto y me he contenido antes de decir nada. Pensé que era mejor que lanzasen esos comentarios a la nada. Pero quiero decir que me parece triste y francamente patético ver a mujeres adultas comportarse de esta manera".



De momento la nueva versión de "Embrujadas" sigue su curso, aunque retrasada por el coronavirus. Su estreno está planteado para enero del 2021.