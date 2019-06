Guerra corta contra Irán, una ilusión: canciller Zarif

La idea de una "guerra corta" contra Irán es una "ilusión", advirtió este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mohamad Javad Zarif, en alusión a las declaraciones del presidente Donald Trump.Una "'guerra corta' con Irán es una ilusión" tuiteó Zarif un día después de que Trump explicara que no buscaba una guerra con el régimen de Teherán, pero que si ello ocurriera, "no duraría mucho".El ministro añadió una serie de aforismos en sus tuits para criticar las declaraciones de Trump, que a su juicio son "amenazas para la paz"."Las sanciones no son una solución alternativa a la guerra, SON una guerra", escribió el ministro.En otro tuit aludió al término utilizado por Trump: "obliteración"."'Obliteración'=genocidio=crimen de guerra" dijo."El que empieza una guerra no es el que la acaba" y "no se puede a la vez negociar y amenazar" indicó Zarif.La tensión en el Golfo creció considerablemente después de que Irán abatiera un dron estadounidense, el 20 de junio.