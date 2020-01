Guerras, incendios y sismos: las profecías para 2020

Este año no suena muy alentador para los profetas más importantes y reconocidos del mundo entero,, quienes realizaron terribles predicciones para el 2020, que tienen en alerta al mundo entero.Y es que, recientemente fueron revividas sus predicciones, queque destruirán ciudades enteras.La mística búlgara, conocida por sus predicciones del 11 de septiembre y Brexit, ha predicho lo que deparará el año 2020.Baba Vanga, conocida como la '', murió en 1996, pero sus predicciones y pronósticos se extienden hasta 5079.Baba Vanga podría haber muerto hace 23 años a la edad de 85 años, pero sus predicciones fueron muy veneradas y siguen siendo mencionadas cada año.Según los informes, perdió la vista a una edad temprana, y fue entonces cuando comenzaron sus visiones y su capacidad para ver el futuro.Si bien algunas de sus predicciones se han considerado fuera de lugar y falsas, se informa que tiene una tasa de éxito del 85 por ciento.Se rumora que Trump enfermará cony que el 45 presidente de los Estados Unidos sucumbirá a una enfermedad desconocida en algún momento en el futuro cercano.Putin también está destinado a problemas según Baba, quien aparentemente vio undentro de las propias filas del presidente. No se ha aclarado si la figura rusa sobrevivirá al ataque previsto.Baba también previó más desastres ambientales potenciales. El próximo año podría verse una, así comoTambién predijo que Europa caerá en manos deIndicó que los extremistas desatarían el infierno con unSin embargo, una investigación del Washington Post de 2012 descubrió que muchas de las predicciones atribuidas a la mística en realidad tienen su origen en publicaciones virales en las redes sociales rusas y que carecen de sentido.Tampoco está disponible una versión escrita creíble de las predicciones de Baba.Michel de Nôtre-Dame nació en Saint-Remý-de-Provence, Francia, el 14 de diciembre de 1503 y murió en Salón de Provenza, Francia, un 2 de julio de 1566.También llamado Michel Nostradame, usualmente latinizado como Nostradamus, fue un médico francés y adivino, mejor conocido por su libro Les Propheties (en español, Las Profecías), una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555.Para este 2020, Nostradamus predijo una cantidad de eventos trágicos que nos dejan un futuro año poco alentador.Anunció un fuertebajo el agua del océano.En Turquía también ocurriría un terremoto de entre 7 y 7.4 grados de magnitud.Asimismo predijo fuertespara Estados Unidos, además de olas de calor mortales para:-Portugal-España-Países Bajos-Alemania-FranciaDe igual manera, para el 2020 habrá unaque se convertirán en huracanes, según Nostradamus.Estados Unidos sería víctima de algunos de los tornados más fuertes jamás registrados.Algunos de lostendrían un diámetro de 1.6 km y se extenderían en una línea de hasta 48 km, con una velocidad del viento de más de 320 km / h.Predijo tambiénCabe mencionar que ambas naciones han estado en la controversia en los últimos meses debido a la guerra comercial por la imposición de aranceles de EU a China y viceversa.También ha predicho queSobre la situación de, Nostradamus ha revelado queeste año que está por comenzar. Y es que dicen que su pueblo se revelará contra su gobierno.En cuanto al sistema económico capitalista, Nostradamus reveló que ya no será viable.Además ha dicho que habrá otra crisis económica para 2020 y es que ya había predicho la del 2008.Por otro lado, el profeta dijo que el siguiente año comenzará lay que pronto habrá las primeras colonias de humanos viviendo en el satélite natural.