Guerrero regresa a semáforo rojo por alza en casos de Covid-19

"El aumento del contagio ha sido lamentablemente tan importante, que ya no está en las calles, en los antros, en los bares, están en el interior de la convivencia familiar, el 80 por ciento de contagios se está dando en encuentros y reuniones familiares y de amigos", afirmó.



"Dentro de las instalaciones de albercas y en la franja de uso de playas, se deberá distribuir el mobiliario, como mesas, sillas, sombrillas y camastros, con una distancia de 5 metros de separación", se instruyó.



.- Por el alza de contagios deretornó al semáforo rojo y se restringirá más la capacidad para actividades no esenciales desde este miércoles y hasta el 14 de febrero, informó elemitió un mensaje en el que aseguró que la entidad ha rebasado las 3 mil defunciones, y que durante este mes el 80 por ciento de los contagios se debió a encuentros familiares y de amigos.En else publicó un decreto extraordinario en el que se establece que eldeterminó establecer el semáforo de alerta máxima pordurante 19 días.Pese a ello, las actividades no esenciales seguirán, pero con una reducción de su capacidad.Los hoteles y establecimientos de alojamiento temporal deberán tener una ocupación del 30 por ciento; las playas, balnearios y albercas públicas también al 30, y el transporte público deberá operar con undeberán abrir al 30 por ciento de su aforo y sólo entrará una persona adulta por familia.Las tiendas de conveniencia tienen autorizada una capacidad al, en tanto que los gimnasios estarán al 30 por ciento de su aforo y mediante citas programadas.En cuanto a las áreas de actividadesestarán suspendidas; los bancos, operarán con un 30 por ciento, lo mismo que platerías y joyerías, producción agroindustrial y mezcalera; plazas cívicas, jardines, parques, zonas arqueológicas y unidades deportivas.Respecto a los restaurantes y establecimientos dese ordenó que deben estar al 30 por ciento de su capacidad, y deberán permanecer cerrados de las 23:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente.Se suspenden totalmente actividades en; así como también en discotecas abiertas y cerradas.Respecto a los actos proselitistas por las campañas, se informó que estará prohibido que éstos se realicen en espacios cerrados y en caso de realizarse en espacios abiertos, no podrán asistir más de