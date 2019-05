¡Guerreros bicampeones!

La novena de los Guerreros de Gerardo Ceh y Eutimio de los Santos se confirmó como el mejor equipo en la actualidad del Béisbol de Veteranos tras conquistar el bicampeonato luego de “barrer” en la serie a los Diablos de Sergio Aráiz 4 juegos a 0.El parque municipal Helios fue escenario de los juegos 3 y 4 que se esperaban que fueran más parejos.Sin embargo, la artillería de los Guerreros se encargó de que no fuera así, ya que continuó encendida y no tuvo mayores problemas para guiar al equipo a su segundo campeonato de manera consecutiva.Además, su cuerpo de pitcheo también realizó una gran labor en el centro del diamante para ser pieza fundamental en la conquista del título.En el primer encuentro del día y tercero de la serie, los dirigidos por el mánager Zenón Delgado no tuvieron piedad para llevarse la victoria con pizarra de 21 carreras por 1.Posteriormente, en el segundo de la tarde repitieron la dosis pero ahora con un score de 18 carreras por 9.Desde el cierre del primer episodio tomaron la ventaja y poco a poco fueron incrementándola ante unos escarlatas que dejaron de luchar desde muy temprano.El serpentinero Héctor Valles se apuntó la victoria en su cuenta personal en el primer partido, en tanto que Delfino González lo hizo en el segundo.De esta forma llega a su final la temporada 2018-19 de esta liga con la merecida coronación de los Guerreros que comienzan a escribir su propia historia dentro de esta liga de la mano de Gerardo Ceh y Eutimio de los Santos que han logrado conformar un equipo bastante completo.