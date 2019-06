Guevara podría dejar la Conade; Bernardo Segura, al quite

El medallista olímpico y actual diputado mexiquense Bernardo Segura, sin sonar a oportunista, tiene el anhelo de dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ya sea a partir de mañana, en un año o cinco años.El nombre de Bernardo Segura Rivera aparece como quien pueda sustituir a la actual titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara Espinoza, ya sea porque no cuadren sus cifras o formas de administrar el organismo, ante cuatro carpetas de investigación de la Secretaría de la Función Pública, por supuesta corrupción.También porque después de los Juegos Panamericanos Lima 2019, programados del 26 de julio al 11 de agosto, se decante por su campaña por la gubernatura de Sonora, su estado natal.En enero de 2017, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le pidió a Bernardo apoyar con la coordinación de los trabajos del proyecto de nación en el deporte, junto con el diputado Renato Molina.Segura Rivera recordó en entrevista telefónica con Notimex, que Esteban Moctezuma coordinaba todos los proyectos y programas de desarrollo social, y Alfonso Romo, era el coordinador general.Unas 30 personas se avocaron hacer el plan nacional del deporte, sin interés por quién lo iba aplicar; ellos y Ana Gabriela formaron una terna para dirigir la Conade y finalmente fue Guevara Espinoza la elegida. "Solo el presidente sabe los méritos", señaló el diputado.Quienes hicieron ese proyecto pensaron que Ana Gabriela lo iba retomar, pero no fue así, cuando contiene un carácter social muy bueno con base al deporte social, alto rendimiento, masificación del deporte e infraestructura deportiva."Créeme que es muy complicado hablar o tratar con Ana Gabriela. El presidente le dijo que se coordinara y apoyara a las comisiones de beisbol, boxeo y caminata, que el mismo jefe del ejecutivo decidió formar", compartió el diputado mexiquense.Considera que Ana Gabriela se molestó porque al presupuesto de Conade le quitaron 500 millones de pesos para la operación de las comisiones de beisbol, boxeo y caminata.Pero está para apoyar moralmente a Guevara Espinoza, “porque formamos parte del mismo gobierno y el que se abra una investigación, no significa que eres responsable".Le agrada el mensaje del presidente, al pedir que se investigue la administración de Ana Gabriela, porque es un ejemplo para todos los funcionarios públicos de que no habrá tolerancia para nadie y ni se encubrirá a nadie con el tema de la corrupción."En la administración pasada (de la Conade) tuvo Alfredo Castillo infinidad de actos de corrupción y nunca se levantó una carpeta de investigación de la Secretaría de la Función Pública", subrayó Segura.En cuanto a sus aspiraciones de dirigir la Conade, respondió: “no soy ningún improvisado en caso de que pudiera ser elegido, no sé cuándo, puede ser mañana, en un año o cinco años, pero al final de cuentan debo estar preparado porque es un anhelo".Bernardo enumeró que fue diputado federal muy joven, director del Instituto del Deporte del Distrito Federal, director del deporte en la entonces delegación Magdalena Contreras y entrenador nacional, por lo que cuenta con una vasta experiencia en el ámbito deportivo.Su paso en el Instituto del Deporte del Distrito Federal concluyó el 20 de enero de 2004, cuando la Contraloría General del gobierno local lo inhabilitó por un año por abuso de autoridad."No me arrepiento de nada porque no hice nada malo y no apelé la inhabilitación, la cual iba a ganar, por dedicarme al cien por ciento en mi preparación a los Juegos Olímpicos Atenas 2004", afirmó el exmarchista.Él entrenaba un día en el Lago Titicaca, Bolivia, recibió la llamada telefónica para ser informado de un problema y resultó que efectivamente un día firmó uno de tantos documentos que le presentaron y uno de esos fue de Sergio Granados Díaz, subdirector de medicina del deporte en el instituto.Dicho documento fue para tramitar la visa estadunidense a dos trabajadores del área de Granados Díaz, a quien obviamente fue a ver a su oficina para reclamar tal situación, pero el problema se hizo grande e incontenible como una bola de nieve."Me dio mucha pena con Andrés Manuel López Obrador (entonces Jefe de Gobierno) y le presenté mi renuncia y me la aceptó en segunda instancia", rememoró el político.Al paso de 14 años, aseguró que está súper tranquilo, porque lo acusaron de una falta administrativa, no fue una denuncia penal, porque él no tiene negocios para beneficiarse del deporte o de un puesto, vive de su salario como diputado, de entrenador y de pláticas que da y de la beca como medallista olímpico."Lo que le puedo brindar al presidente es mi honestidad", aseguró Bernardo Segura, quien ya tiene el plan para cuando llegue a dirigir la Conade.