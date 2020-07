Guía el Tata a ‘RJ9’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El DT de México, Gerardo “Tata” Martino, dijo en Futbol Picante, que prefería que el delantero Raúl Jiménez se uniera al Manchester United en el futuro.



El delantero de los Wolves tiene 15 goles en la Premier League esta temporada, y su equipo está a cinco puntos del cuarto lugar, que es precisamente el United.



La Juventus ha sido considerada como posible destino para Jiménez, pero Martino dijo que cree que el exhombre del Benfica estaría mejor siendo parte de la plantilla de Ole Gunnar Solskjaer, ya que no tienen a un jugador como él.







“Mirándolo desde afuera hoy no puedo ver a un número 9 como Raúl en el United”, dijo Martino. “Hay muchos delanteros, como Rashford, Martial y el niño que ahora juega como extremo derecho: Greenwood pero desde que Romelu Lukaku se fue, no veo un número nueve puro como Raúl.



“En la Juventus tendrá más problema por ganarse un lugar, porque Ronaldo comparte el interior del campo con quien juegue junto a él, ya sea Dybala o con Higuaín, por lo que quizá tenga una pelea más dura allí”.



Martino dijo que seguramente Jiménez está mejor preparado para el reto de un club grande, ya que jugó para algunos de los mejores de Europa.



“Nosotros, que lo vemos desde afuera, usted e incluso yo, siempre tenemos la idea de que un jugador tiene que apuntar a más, por lo que sería muy bueno para él jugar en el Manchester United”, dijo Martino.