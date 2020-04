Guía Ludwig v. Beethoven memorias de un pianista

Escuchar Nota

Ahí, guiado por una aguja que rasga un vinilo recuerda a su madre y también a una vieja colección de discos de la Readers Digest. La bruma de la memoria le juega una mala pasada para recordar el nombre de la serie fonográfica, pero igual enlista: “ahí había fragmentos de conciertos, sinfonías, conciertos y demás. Entre ellas estaba el cantabile de la Sonata Patética, Claro de Luna, el Concierto para Piano No. 5. A esa edad yo todavía no comenzaba mis estudios en piano, pero en mi casa ya se escuchaba su música”.de conciertos Sala Prisma ahonda nuevamente en sus recuerdos y señala que fue hasta el tercer grado de escuela cuando pudo sentir la potencia emocional y musical del compositor romántico.La pieza culpable de ese remolino que lo atrapó fue la Sonata en Fa Sostenido,pero también una obra muy clásica por momentos”.Tranquilo en la comodidad de su recinto de trabajo,es un rito de paso, pero también es un compositor que exige respeto y, como moneda de cobro, disciplina; ya que si bien el músico que celebra este 2020 su 250 aniversario tiene bagatelas sencillas y armoniosas, también es un compositor que con el paso de los años pide una exigencia mayor de quien toque sus obras:“En su tiempo estudié el Claro de Luna y por supuestoque es la última de las que hizo Beethoven., porque es una obra de madurez muy demandante. Es una pieza que dura media hora más, ¡pero su primer movimiento es poderoso, poderoso y poderoso!, en cambio el segundo es un aria de variaciones, un contrapeso maravilloso, porque es una de las piezas más emotivas que pude haber estudiado de la obra de Beethoven”.de la música debido a su temperamental forma de ser. Un hombre caprichoso y entregado a su arte, un genio romántico en toda la extensión de la palabra y la idea. Huraño, violento y solitario pasó un gran tiempo recluido en su casa escribiendo sus partituras, deslizando sus manos sobre las teclas de un piano y tocando otros instrumentos.Es esa energía rabiosa y violenta de un hombre que se refugia en su obra la que explota enObra que emerge como un volcán y que, irónicamente, ha sido llamada “himno de la alegría”.Ese estado de éxtasis emocional, ese “vivir y vivenciar el arte” es lo que más maravillado deja a Almaguer de la música de Beethoven, a quien considera “el compositor que nos hace vivir el arte de una manera más personal.Quizá es en algunos otros momentos musicales y con otros compositores que uno comienza a sentir esa emoción musical, pero no es sino hasta que llegas a Beethoven, conoces su vida y escuchas su música, que sus partituras y tensión musical te permite expresarte a ti mismo.uno permanece solo como un intérprete. Hay una recreación de la obra que no va más allá. En cambio, con Beethoven, si bien hay un estilo que acatar, también interviene más el carácter de cada uno. Eso transforma su obra musical en, más que una ejecución bien lograda, en una autoexpresión”, señaló el ejecutante.Eso es lo que ha logrado diferenciar al compositor de lay su temperamento a través de su música, porque como él mismo decía ‘Beethoven solo hay uno’”, concluyó el pianista quien tenía lista una serie de actividades en Sala Prisma para conmemorar al compositor pero que, debido a la contingencia de salud, fueron aplazadas para después.