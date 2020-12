Guía sirena de río sueños migrantes; tatúa azucena ibarra muros de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. “La gráfica es algo rápido”, dice Azucena Ibarra, artista visual colimeña que llegó a Saltillo hace un par de meses con la idea de hacer un mural. Ahora, en su regreso, está en un proyecto exprés con Residencias Corona y la Taberna El Cerdo de Babel, cobijada por el programa Rasgo Ciudad, para hacer una intervención urbana con el tema de los migrantes que diario cruzan la capital coahuilense. De ahí que la técnica sea la gráfica, ya que es “algo veloz, sí, pero también muy visible en la ciudad. Es como los rastros que dejan los migrantes tras de sí”.



La metáfora de lo pasajero se refuerza en dos aspectos materiales de la obra. La primera es que el soporte es un papel que será pegado sobre el muro, y la segunda que el sitio elegido es la columna de uno de los puentes de La Maquinita, por donde pasa la bestia de metal que lleva sobre su lomo a cientos de migrantes. Así la imagen es un “homenaje pero también un soporte, por eso va en el pilar”.



“El proyecto es algo veloz que tiene que ver con las calles y los migrantes, por eso está debajo de un puente por donde pasa el tren que lleva a estas personas. La idea es una sirena de río, más que de mar. Eso tiene que ver con los sueños, pero también con la imagen de una sirena migrante con una mochila y un bebé cargando”, comentó Ibarra a Zócalo en entrevista.



La artista visual señala que este dibujo será, también, un ancla para los recuerdos. Una imagen que sirva como apoyo y empuje a quien la mire. Sea este migrante o no, porque en el fondo todos lo han sido, aunque en contextos diferentes, explica la también tatuadora.



“Pienso que todos hemos sido parte de una migración: de niños en algún cambio de escuela, de una casa a otra... toda migración es una especie de duelo. Por eso, cuando algo así nos pasa, nos agarramos a ciertas imágenes, sabores, olores o texturas que nos reconfortan. Esta imagen busca representar a esos migrantes, que sepan que interesan, que son tomados en cuenta y que sea, también, una especie de apapacho”.







Tatuajes en la ciudad





En cierto sentido la técnica que Ibarra utiliza deja un tatuaje sobre la ciudad, materia en la que es experta pues lleva más de 10 años dedicándose al arte de la tinta y la aguja. Pero a diferencia de la piel, la imagen en el muro puede borrarse al estar a la intemperie de los elementos, además de estar a merced del gusto o disgusto de la gente que lo mira. Una forma horizontal de crítica, una manera distinta de sacar al arte de la zona de confort que son las galerías y los museos, o como lo explica: una forma de darle “a la calle lo que es de la calle”.



“Parte de la gráfica callejera es que los dibujos anden por ahí, envejezcan y que pierdan la pista. Esto es efímero, estoy consciente de que un día esto puede desaparecer, ser borrado, formar parte de la comunidad, ser un icono o pueden destrozarlo. No se sabe.



“Llevar tu trabajo a la calle implica cierto riesgo, pero también un diálogo mucho más democrático porque una imagen puede interpretarse de mil maneras, dependiendo del público que la vea. En una galería hay, por decirlo, un público selecto en el que se repercute de manera limitada. A mí me interesa más la gráfica callejera porque, más allá de una cuestión egocéntrica de llegar a más lugares, quiero que haya un contacto más directo del público con una pieza de trabajo visual”, explicó la artista.



Por otra parte, ese anonimato que da la calle es una razón más por elegir la gráfica expandida. A final de cuentas nadie sabrá quién la pegó, de la misma forma que muy pocos sabrán quién hizo el tatuaje en la piel de alguien. Acto en el que se disuelve la figura del autor.



“Si vas a salir a pegar algo o pintar algo, te liberas un poco de la propiedad de esa obra y se convierte en propiedad del pueblo. La gente se convierte en parte del proceso creativo, la acogen como propia y tú te desprendes. Eso es importante porque cuando trabajas en la calle no lo haces para ser reconocido, sino para generar una reflexión, un diálogo o un discurso”.