Guido Sebastián, nombra a su hijo en honor a jugadores del América

Este aficionado de @ClubAmerica nombró Guido Sebastián a su hijo por Guido Rodríguez y Sebastián Córdova.



Buscaba que ambos le firmaran el acta de nacimiento.



Lamentablemente los jugadores no salieron por la puerta principal. pic.twitter.com/9MuCathhfR — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGassoW) December 26, 2019

Durantellegó al aeropuerto de Monterrey para disputar la Final del torneo Apertura 2019 de la Liga MXante el conjunto de Rayados.aficionados se hicieron presentes en el aeropuerto para recibir con porras y alientos al conjunto Azulcrema cara a la final ante Monterrey.Entre el mar de personas sobresalió un fanático en particular que se presentó a la cita, puesto que nombró al pequeño en honor a dos jugadores del América., inspirado por el mediocampista argentino Rodrígues y el joven mexicano Córdoba. No cabe duda que el amor por el equipo no conoce límites, se hace presente en cualquier lugar que se pueda proyectar dicha pasión.El América se verá las carasen el Estadio BBVA, a las 20:36 y el juego de Vuelta se llevará a cabo a las 20:15 horas en el Coloso de Santa Úrsula, el domingo 29 de diciembre.