Guillermo de Toro, un genio con ‘estrella’

Guillermo del Toro develó ayer la estrella en su honor en el Paseo de la Fama de Hollywood.El cineasta dedicó el reconocimiento a las personas que, según él, se han sentido raras en algún momento de su vida, pues admitió que él mismo se ha sentido raro.“De verdad agradezco la oportunidad de ser raro. Volvamos a ser raros, no den importancia a los comentarios.“Debemos mantenerlo como un nutriente para nuestras almas, lo merecemos, merecemos ser quienes somos”, declaró.Del Toro agradeció a J.J. Abrams y Lana del Rey, quienes fueron los encargados de presentar una semblanza sobre la trayectoria del mexicano.Al recibir su estrella, del Toro recalcó la importancia de conocer nuestras diferencias, celebrarlas, pero sobre todo, como un inmigrante mexicano, de no ceder ante la división de los discursos de odio.“Quiero aclarar dos cosas sobre mí, la primera es que soy raro (...) la segunda es que soy mexicano. Estamos en un momento de gran temor, de grandes divisiones. Nos dicen que somos diferentes, que no deberíamos de confiar los unos en los otros, pero el antídoto es darse cuenta de que esas divisiones son fantasía.“Cuando me dicen que hago fantasía yo digo que no, fantasía hacen los políticos, lo que yo hago es lidiar con las peleas internas de nuestra alma y nuestras historias”, señaló durante su intervención el realizador tapatío.Ante un panorama político y social, en el que recientemente en El Paso, Texas, hubo un tiroteo en contra de la comunidad latina que dejó más de 20 heridos y más de 20 muertos (aunque sin especificar en ese detalle), Del Toro sí recalcó que el ser inmigrante y mexicano es un gesto importante para el resto de los latinos, pues recordó cuando en la década de los 70 visitó por primera vez el Paseo de la Fama y vio las estrellas de otros mexicanos como Katy Jurado y Pedro Infante, eso lo llevó a creer en las posibilidades de lograr sus metas.“Les puedo decir a todos ustedes, a todos los inmigrantes, de todas las nacionalidades, que debemos de creer en las posibilidades y no en las mentiras que dicen sobre nosotros. Creamos en las historias que llevamos dentro, creemos historias que contribuyan al arte”, enfatizó.Acompañado de artistas como Issa López, Kim Morgan y Elliott Gould, Del Toro celebró la develación de su estrella, incluso posó con una bandera de México, misma que abrazó y besó.Tanto Abrams como de Del Rey recalcaron no sólo el talento del cineasta de 54 años, sino enfatizaron en el gran corazón que tiene.