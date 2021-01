Guillermo del Toro estrenará Nightmare Alley en los cines el 3 de diciembre

Escuchar Nota

"Guillermo es un verdadero artista y estoy muy emocionada de trabajar con él", aseguró Collette.



"El guion es increíble y visualmente va a ser... bueno, todas sus películas lo son, sobrecargada y hermosa. Hay actores increíbles y va a ser un mundo realmente interesante", prometió.

Guillermo del Toro, el próximo 3 de diciembre, informó este jueves el portal Deadline.Del Toroy que supondrá el primer trabajo del cineasta mexicano tras "The Shape of Water" (2017), que se llevó cuatro Óscar: mejor película, mejor director, mejor diseño de producción y mejor banda sonora., que, estará acompañado en un reparto mayúsculo por Cate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Richard Jenkins y Ron Perlman, entre muchos otros."Nightmare Alley" es el título de unacon una película homónima que protagonizó Tyrone Power bajo la dirección de Edmund Goulding.En else narraba el ascenso y caída, entre conspiraciones románticas y traiciones de todo tipo, de un poderoso mentalista que trabajaba en un circo.El pasado agosto, Toni Collette dio algunasde cómo es esta película cuyo rodaje tuvo que suspenderse por la crisis del coronavirus.