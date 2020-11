Guillermo del Toro inicia nueva saga con la novela Los Seres Huecos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un buzón escondido en una antigua calle de Nueva York, un misterioso abogado que es una mezcla entre el detective Sherlock Holmes y el cazador de monstruos Abraham Van Helsing y una joven agente del FBI que atraviesa por una crisis son los ingredientes principales de “Los Seres Huecos”, primera entrega de una nueva serie de libros del cineasta mexicano Guillermo del Toro y el novelista estadounidense Chuck Hogan.



Se trata del regreso del dúo creativo que hizo posible la trilogía de novelas “The Strain”, publicada entre 2009 y 2011 y que se convirtió en una exitosa serie de televisión, de cuatro temporadas, que se transmitió de 2014 a 2017.



La historia ocurre en el presente y, en vez de presentarnos la lucha de la humanidad contra los vampiros, como en la colaboración anterior entre Del Toro y Hogan, ahora se adentra en el mundo de las posesiones demoniacas y la lucha por mantener a raya a los Seres Huecos, entidades malvadas que han asolado a la Tierra durante milenios poseyendo los cuerpos de personas para convertirlas en lo que los criminólogos definen como asesinos frenéticos.



Ese tipo de criminales son una subcategoría de los asesinos múltiples que se caracteriza por matar a seis o más personas en actos consecutivos durante un breve periodo de tiempo mientras se desplazan entre varios lugares.



La protagonista del libro es una agente novata del FBI, Odessa Hardwicke, quien, mientras está en una misión que parece de rutina, termina persiguiendo junto con su pareja policial, el veterano Walter Leppo, a uno de esos asesinos hasta acorralarlo en su casa.



Cuando están a punto de someterlo, las cosas salen de control y Odessa se ve obligada a apuntar su arma no hacia el sospechoso, sino hacia su propio compañero.



En medio de la crisis provocada por esos hechos entra en su vida Hugo Blackwood, un abogado de personalidad exasperante con enormes capacidades deductivas que acude en su ayuda y comienza a poner en duda el sistema de creencias de la escéptica agente, a quien expone a una faceta oculta del mundo.



Es precisamente por el apellido de ese personaje que el subtítulo del libro es “Las Cintas de Blackwood vol. 1”, pues en la historia juegan un papel importante un viejo agente retirado del FBI, llamado Ed Solomon, y una colección de grabaciones magnetofónicas con la voz del abogado y que el policía ha acumulado durante décadas.



Escrita a cuatro manos y en tono de thriller policiaco, esta primera entrega de lo que se presume será una trilogía tiene un ritmo acelerado y está llena de escenas e imágenes cinematográficas que la convierten en una lectura entretenida y, en varios momentos, incluso emocionante.



Emparentado tanto con las novelas negras clásicas de Dashiell Hammett o Raymond Chandler, pero también con exitosas series de televisión del género policiaco procedimental, como CSI o Criminal Minds, el libro se da tiempo para revestir de músculo, entrañas y médula ósea a sus personajes principales, sobre todo en el caso de Blackwood, a quien conocemos a fondo en una serie de capítulos que exploran su pasado y sirven como una historia de origen para el detective-cazador de monstruos.



Junto con Odessa Hardwicke y Hugo Blackwood aparecen también otros personajes y criaturas típicas del imaginario sobrenatural de Guillermo del Toro y que fácilmente podrían ser adaptados para la pantalla, ya sea en películas o en una nueva serie de televisión.



“Los Seres Huecos”, libro que fue publicado en inglés el 4 de agosto pasado, llegará a México en su versión en español el viernes 20 de noviembre.



Autores de éxito



Guillermo del Toro y Chuck Hogan escribieron juntos “La Trilogía de la Oscuridad”, que también fue adaptada para la TV.



Los libros



• Nocturna (The Strain, 2009)



• Oscura (The Fall, 2010)



• Eterna (The Night Eternal, 2011)



La serie



* “The Strain” fue estrenada en 2014 y terminó en 2017.



* Constó de 46 capítulos divididos en cuatro temporadas.



* Tuvo como protagonistas a Corey Stoll, David Bradley y Mía Maestro y actuaciones especiales de los mexicanos Adriana Barraza y Joaquín Cosío.



* Su primera temporada ganó el Critics’ Choice Television Award a la Serie Nueva Más Emocionante.